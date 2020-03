Minister dopravy by podľa odborníkov mal mať jasné priority, víziu aj skúsený tím

BRATISLAVA - Nový minister dopravy a výstavby by mal mať jasné priority, víziu a dostatok peňazí na ich realizáciu. Zároveň by mal mať tím skúsených ľudí, poznať reálne potreby a možnosti rezortu. Očakávajú to dopravní odborníci od nástupcu súčasného šéfa rezortu dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd). Nádejným kandidátom na tento post je ekonomický expert hnutia Sme rodina, bývalý advokát a podnikateľ Štefan Holý.

"Minister dopravy musí mať predovšetkým ujasnené priority vo výstavbe diaľnic, rýchlostných ciest a železničných koridorov. Teda reálne potreby, poradie výstavby úsekov a samozrejme finančné krytie," uviedol bývalý poslanec Miroslav Ivan. V uplynulom volebnom období bol tímlídrom pre dopravu v strane Sloboda a Solidarita (SaS), neskôr odišiel s viacerými kolegami do Demokratickej strany. Šéf rezortu dopravy by mal podľa neho osobne dohliadnuť na rozostavané stavby, napríklad, na úseku diaľnice D1 s tunelom Višňoví či na D4 a R7 v rámci PPP projektu. "Musí zásadne spustiť opravu ciest prvej triedy a mostov na nich. Teda znížiť 40 percent ciest, ktoré sú v nevyhovujúcom a havarijnom stave, na nulu," očakáva Ivan od budúceho šéfa rezortu dopravy.

Nový minister by mal tiež urýchlene začať pracovať na príprave súťaže na nový mýtny systém, lebo to je (okrem eurofondov) podľa Ivana hlavný zdroj peňazí na financovanie predchádzajúcich cieľov. Očakáva, že zároveň zreformuje verejnú železničnú dopravu. "Teda zníži štátne výdavky na dotácie do železničnej dopravy. Tu sú veľké rezervy, som naozaj zvedavý, ako si s tým poradí," podotkol Ivan. To by mali byť podľa neho hlavné ciele budúceho ministra dopravy. "Aspoň ja ich tak vnímam. Budem sledovať jeho prvé kroky, ktokoľvek to bude," dodal Ivan.

Dôležité je zreálniť vízie

Riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky (IHP) František Palko vníma Holého z rokovaní v minulosti. "Zaoberal sa projektovým riadením v poradenskej oblasti, vrátane infraštruktúrnych projektov. Nie je zaťažený fungovaním v štátnej správe, čo môže byť výhodou aj nevýhodou," poznamenal ekonóm. Kandidáta na ministra dopravy považuje za človeka s víziou, čo je pre ministra pozitívnom. "Dôležité však bude, aby svoje vízie dokázal zreálniť vzhľadom na zákonné možnosti a personálne kapacity," dodal Palko.

Generálny riaditeľ Výskumného ústavu dopravného, a. s., Ľubomír Palčák si o uchádzačovi na post ministra dopravy myslí, že je to ekonóm, čo by nemusel byť problém. "Lebo finančné zdroje, ich efektívne využitie a hľadanie je veľmi dôležitou úlohou v rezorte. Na druhej strane bude dôležité, aby v jeho tíme boli skúsení dopraváci a takisto skúsení ľudia v dôležitých firmách patriacich pod rezort," poznamenal Palčák s tým, že potom by to mohlo fungovať. Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Rastislav Cenký sa ku konkrétnym menám nechcel vyjadriť, nakoľko je to podľa neho vysoko politická téma. "My dlhodobo uprednostňujeme, aby nominanti v jednotlivých rezortoch boli nielen manažérsky, ale aj odborne zdatní. A aby sa v sektore, ktorý chcú riadiť, dlhodobo pohybovali, aby boli schopní identifikovať reálne potreby rezortu v súlade s cieľmi a stratégiou krajiny," priblížil Cenký.