Šokujúce VIDEO z D1: Cudzinec sa držal na Žilinu, značky ho však zmiatli, takú dohru nečakal

Šofér na svoju obhajobu podotkol, že z pozície vodiča si už z diaľky všimol smerovú tabuľu pre príjazd k diaľnici Žilina D1, ktorá značila odbočenie vľavo. Zároveň však priznal, že daným úsekom prechádzal po prvý raz a keď auto pred ním tiež prešlo do ľavého pruhu, držal sa za ním. „Po tom, čo Passat odbočil doľava, myslel som si, že sa pruhy v tomto bode rozdeľujú. Mýlil som sa a uvedomil som si to, až keď som odbočil. Keby Passat neodbočil doľava, všimol by som si značku na okraji ľavého jazdného pruhu a vedel by som, že to nie cesta, po ktorej som chcel ísť,“ opísal vodič.

Zmätočná situácia na ceste sa skoro skončila nehodou. Volkswagen tam totiž zastavil a zo záberov je viditeľné, že cudzinec sa vozidlu ledva stihol vynúť. „Našťastie, bolo to v úseku, kde je šesťdesiatka a ja som jazdil pod rýchlostným limitom, takže sa mi podarilo vyhnúť ďalšiemu autu a pokračovať v ľavom pruhu, aby som sa upokojil,“ dodal šofér.

Vtom sa rozozvučala siréna. V Passate sedela policajná hliadka. „Policajt prišiel ku mne, bol trocha nahnevaný, pýtal sa ma, čo sa stalo, tak som mu povedal, že som ho nasledoval a nevšimol som si, že je to zlý pruh. Povedal mi, aby som sledoval značky, nie iné autá. Chcel som mu vysvetliť, že som ich sledoval (zelená – Žilina D1), ale tušil som, že táto diskusia sa neskončí dobre,“ uviedol vodič s tým, že policajt mu následne skontroloval doklady a prehlásil, že na šoféra s desaťročnou praxou by sa mal lepšie orientovať na ceste a odišiel.

Vodič sa do nezávideniahodnej situácie dostal na diaľnici D1 v smere od Popradu na Žilinu pred Liptovským Mikulášom v úseku okolo Liptovského Petra pri odbočke na Liptovský Hrádok a na cestu I/18 a potom 1/72 cez Čertovicu na Podbrezovú, priblížil na základe záberov Jozef Vydra z portálu Podkapotou.sk.