Stačilo pár viet a Patrícii sa študenti z Mlynov poskladali na letenku z Mexika: FOTO Vyrazila im dych

„Kto má na cestu do Mexika, má určite aj na cestu späť,“ znie jeden z pochybovačných komentárov na adresu Patrície, ktorá v uzavretej študentskej skupine požiadala svojich vrstovníkov o finančnú pomoc. Vysokoškoláčka totiž zmeškala let do Prahy a uviazla v Mexiku.

Zdroj: FB/Mladosť ~ Šturak ~ Átriaky ~ Manželáky

Hoci sa pod Patríciiným príspevkom nahromadilo niečo cez tristo komentárov, ľudia si z nej zväčša uťahovali, než sa zaujímali, prečo do Mexika vlastne vycestovala. V reakcii na vyššie uvedený komentár to predsa len objasnila, aj keď nemusela. „Nie, nemala som. A bola som tu zachraňovať korytnačky. Nešla som len na výlet,“ vysvetlila Patrícia. „Išla si cez nejakú organizáciu?“ opýtala sa jej dievčina. „Hej,“ odvetila s úsmevom Paťa, pričom dodala, že cestu do zahraničia si hradili sami.

Zdroj: FB/P. Č.

O dvadsaťštyri hodín po zverejnení prosebného príspevku publikovala Patrícia ďalší. „Ahojte, podarilo sa vám vyzbierať 600 eur a letíme v piatok domov. Všetkým by som chcela úprimne poďakovať a ľudia, ktorí mi poslali väčšie čiastky, tak ich poprosiť o to, aby mi na Slovensku napísali, chcem im to vrátiť. Ešte nemám všetko pripísané na účet, tak zoznam zverejním zajtra. Už neposielaj peniaze,“ napísala študentka.

