Desať hodín pekla! FOTO Slováci sa z dovolenky v Egypte vrátili v kolapsovom stave

Turisti boli v noci odvezení na letisko. Odlet do Košíc bol naplánovaný na 30.07. na 02:30 hod. Daný stroj však kvôli technickej poruche nevzlietol.

„Zobrali nám letenky a o 05:00 hod nás doviezli do hotela Marina Lodge bez klímy, kde 50 ľudí vrátane nás ostali bez ubytovania pre nedostatočnú kapacitu a ostali sme ležať na ležadlách pri bazéne v tom teple až do 10:00 hod,“ opisuje pre topky.sk čitateľka, ktorá si želala zostať v anonymite.

Odtiaľ ich vyčerpaných dopravili na letisko. O 13:00 hod odleteli. Meškanie letu tak činilo viac než 10 hodín. Čitateľke sa ale nepáči, že im nikto nechcel pomôcť. Pomocnú ruku im podľa jej slov nepodala ani cestovná kancelária (CK) Kartago, cez ktorú do Egypta vycestovali.

„Trikrát som telefonicky urgovala CK, aby nám aspoň zabezpečili dovoz balenej vody, aby sme nepili na hoteli tie ich sirupové, z ktorých sa veľmi rýchlo pokakáte. Napriek tomu, že sme mali pobyt hradený do 30.07. do 12:00 hod, nikto nám nechcel pomôcť,“ spomína žena s tým, že CK uviedla, že je to vec a kompenzácia leteckej spoločnosti. „Pri urgenciách opakovali, že všetko zabezpečuje letecká spoločnosť,“ pokračuje čitateľka. Tá pred odletom po asi hodinovom vyjednávaní s operátorom leteckej spoločnosti docielila, že poškodeným cestujúcim bol dodaný vytlačený e-mail.

Let číslo UJ 2042 patril egyptskej leteckej spoločnosti Al Masria, ktorú zastrešuje Spot Air. „Ľutujeme, ale let UJ 2042 z dňa 30.07.2019, ktorého ste bol/a účastníkom sa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 nevzťahuje, nakoľko sa jedná o let z letiska umiestneného v tretej krajine, ktorý bol prevádzkovaný leteckým dopravcom iným, ako je dopravca spoločenstva – Európskej únie,“ píše sa vo vyjadrení spoločnosti Lietajte férovo, na ktorú sa so žiadosťou o kompenzáciu obrátila ďalšia účastníčka zájazdu. Neúspešne pochodili aj u ďalšej. „Preverili sme parametre Vášho letu UJ 2042 s dátumom 30.07.2019. Na základe zadaných informácií musíme konštatovať, že Vám nevzniká nárok na finančnú kompenzáciu. K tomuto letu, bohužiaľ, nie sú dostupné žiadne informácie o priebehu letu, či dôvodoch meškania alebo zrušenia,“ píše sa v stanovisku spoločnosti ClaimCloud.

Topky.sk o stanovisko požiadali CK Kartago. Do uzávierky sme odpoveď nedostali. To, či budú dovolenkári odškodnení, je nateraz nejasné. Zrejmé však je, že na tohtoročnú dovolenku tak skoro nezabudnú, hoci by veľmi chceli. „Domov sme sa vráti v kolapsovom stave nakoľko sme nespali a museli sme sa ešte dopraviť z Košíc do Žiliny. Manžel mal poobede nastúpiť do práce. CK Kartago nikdy viac, mali by preplatiť dovolenku, nakoľko sme si išli oddýchnuť a vrátili sme sa domov v horšom stave ako sme išli,“ uzavrela čitateľka.