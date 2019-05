Šokujúce FOTO: Kúsok od Bratislavy sa túla medveď, ľudia panikária, rázny odkaz ochrancov

„Keď som si ráno stiahol fotky z fotopasce, nechcel som tomu veriť,“ zdôveril sa Marián. Snímky z dnešnej polnoci totiž dokumentujú medveďa hnedého, z ktorých ochrancovia prírody a medveďov vyrozumeli, že jedinec váži približne od 70 do 100 kíl. Šelma bola na mieste, ktoré je vzdušnou čiarou od obce Cajla (historická časť mesta Pezinok) vzdialené asi 200 metrov. „Informácia je aktuálna, nebola poskytnutá, aby ľudia robili paniku. Som toho názoru, že verejnosť má právo byť informovaná,“ povedal Alexander Kadlečík z Pezinka, známy fotograf lesnej zvery.

Podľa jeho slov ide o samca, ktorý bol odvrhnutý od svojej rodiny, a preto teraz migruje. „Dnes tu bol, zajtra už, napríklad, môže byť v Senici,“ dodal Kadlečík na margo obáv, že šelma bude putovať len po Pezinskej Babe, Kučišdorfskej doline či Limbachu. Dodal však, že výskyt medveďa v Malých Karpatoch je ojedinelý, no aj tak nie je dôvod na paniku.

S informáciou boli oboznámené Štátny podnik Lesy SR, Pozemkový a lesný odbor, Štátna ochrana prírody SR i primátor mesta Pezinok.

Či prípad eviduje aj tamojšia polícia, sme zisťovali u jej šéfa. „Mestská polícia v Pezinku informáciu o výskyte medveďa v lokalite Pezinská Baba - Kučišdorfská dolina, pri vinohradoch (všeobecne v Pezinku), nezachytila, teda takýto prípad neeviduje,“ povedal pre Topky.sk náčelník mestskej polície Pezinok Ľudovít Farbula.

Medzi ľuďmi sa šíria panika

Na sociálnych sieťach býva zvykom, že pod kadejakým príspevkom na nahromadia komentáre rôzneho typu. Pod tým Mariánovým sa však u ľudí prelínala hrôza i prekvapenie. „Bože, a to som sa upokojovala, že v našich lesoch tu dole je to v pohode,“ zhrozila sa jedna z komentujúcich. „Tiež sa čudujem. Pekne,“ reagoval Patrik. „Maroš, keby som to nevidel, neuverím,“ odkázal čitateľovi jeho kamarát Milan. „Myslím, že občas sa zatúla,“ skonštatoval Peter. „Možno áno hore na Babe, ale toto je skoro pri ceste,“ odvetil mu Marián.