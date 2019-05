VIDEO z Ružomberka vám vyrazí dych! Po chodníku bežal medveď, znepokojivé slová šéfa tamojších lesov

Slovenským internetom sa aktuálne šíri video, ktoré zachytáva bežiaceho medveďa hnedého v Ružomberku. Šokujúce zábery pravdepodobne zachytil vodič vozidla. Dokumentuje, ako šelma uháňa po chodníku, naraz zastane a vylezie na strom.

O reakciu k videu sme požiadali Milana Šlávka, riaditeľa Mestských lesov Ružomberok. Na našu otázku, či má medveď na krku obojok, odpovedal záporne. Vylúčil tak špekuláciu, že ide o zviera z cirkusu. „Ide o mladého medveďa, ktorý sa pravdepodobne len teraz osamostatnil od matky a hľadá si možnosť obživy v okrajových častiach mesta. To, čo vidíte na krku, nie je obojok, ale biely golierik, ktorý medvede v tomto mladom veku väčšinou bežne mávajú,“ vysvetlil šéf tamojších lesov. „Pohyb takýchto medveďov je dôsledkom dlhodobo neriešeného problému ich premnoženia, keď časť medvedej populácie nie je schopná života v lese, v ich prirodzenom prostredí, odkiaľ ich vytláčajú staršie, silnejšie jedince,“ doplnil.

Pod pársekundovým videom uverejnenom na sociálnej sieti Facebook sa nakopilo množstvo komentárov. „Chudák, je totálne vystrašený. Tak to je, človek im vyrúbe domov a potom sa čudujeme, že behajú po meste. Dúfam, že nebude zastrelený, ako to býva väčšinou. Ľudí je veľa, zvierat ubúda. Čo nezabijeme a nezjeme, tak to vyženieme a zabijeme,“ okomentoval video jeden užívateľov sociálnej siete. „Ten je vystrašenejší ako ľudia naokolo,“ dala mu za pravdu Monika.

„Vystrašený maco patrí do lesa, ale nechcela by som ho tam stretnúť,“ napísala Janka. „Otázne je, do akého lesa, keď idioti vyrúbu všetky stromy. Potraviny sa vyhadzujú do košov, koho toto prekvapilo? Sami ľudia za toto všetko môžu,“ reagovala na jej názor Simona.

Téma týkajúca sa výrubu lesov nenechala chladným ani Mareka, ktorý svojimi snímkami potvrdil najhoršie. Ružomberské lesy sú naozaj značne vyklčované.

Zdroj: Tip čitateľa

„Dobre vidím, že má ten medveď obojok?“ začudoval sa Michal. „Aj mne sa vidí,“ súhlasila s ním Hana.

V rozvírenej diskusii padli aj názory, že medvede sú premnožené. S touto domnienkou sa ale nestotožnil Stanislav. „Už sa nemajú kde schovať. Už sa stavajú domy aj v lesoch, napr. Kubinská hoľa, tam už je viac domov ako stromov, tie zvieratá nemajú kde byť,“ uviedol muž. „Uspávačku doňho streliť a vrátiť ho do lesa. Snáď to tak aj dopadlo,“ napísala zas Mirka.

Čo robiť pri strete s medveďom?

Na to, čo robiť, ak príde k stretu človeka s najväčšou slovenskou šelmou, sme sa opýtali odborného lesného hospodára Jozefa Hatvanyiho. „Ja osobne som mal viacero stretnutí s medveďmi. Naposledy pred dvomi rokmi v lokalite Šútovce som sa s menším medveďom stretol vnútri oplotenia, kde som vyžínal stromky. Medveď sa postavil na zadné a reval na mňa cca 20 metrov odo mňa,“ opisuje hrôzostrašný zážitok Hatvanyi.

„Zareagoval som tak, že som preskočil dvojmetrové oplotenie. Medveď nemá rád očný kontakt, a preto sa odporúča zakryť si tvár a oklamať ho tým, že zostanete nehybný. Ale vždy to je podľa situácie. Musím priznať, že v niektorých prípadoch stretnutia s medveďom som mieril aj zbraňou (nutná sebaobrana), ale nebolo nutné použiť zbraň, lebo medveď sa stiahol,“ povedal.

Odborník na medvede tiež pripomenul, že v súčasnom období sa začína párenie medveďov. „Takže staré medvede vytláčajú mladé medvede do nižších nadmorských výšok. Pokiaľ sa medveď raz odváži zaútočiť na človeka, stáva sa nebezpečným pre všetkých. Je dôležité uvedomiť si, že medveď hnedý je na Slovensku chránené zviera,“ zdôraznil Hatvanyi.

Na záver dodal, že v minulosti upozornili v obecných rozhlasoch a na webových stránkach na častý výskyt medveďov.