Oblasť Ružomberka terorizujú medvede: VIDEO Cudzinci stihli ujsť, spoza plota vyskočila šelma!

Ľudí na Liptove terorizujú medvede. Premnožené sú najmä v okolí Ružomberka. Nedlho po tom, čo sme vám ukázali video, ako mláďa medveďa bežalo po chodníku popri ceste v Ružomberku a v ľaku vyliezlo na najbližší strom, sa objavilo ďalšie. Nasledujúce zábery pochádzajú z 30. mája a zachytávajú medveďa v Hrabovskej doline pri nádrži vo Veľkej Fatre pri Ružomberku.

Ako sa zdôveril Ír Jamie Joyce, ktorý zavítal na Hrabovo spolu s kamarátom z Rumunska, úmyselne striehli s baterkami na tmavé miesta v okolí apartmánov, aby najväčšiu slovenskú šelmu videli naživo. Podľa jeho slov tam prišli za priateľkami z Ružomberka. „Videli sme video na internete, a keď sme išli vysypať smeti, chceli sme sa popozerať, či náhodou neuvidíme medveďa,“ povedal Ír. „Potom sme sa presunuli dole na ihrisko, no ani tam nebolo nič. Tak sme sa vracali naspäť popri moste, keď zrazu niečo vyskočilo spoza plota. Bol to medveď, ale, našťastie, narazil do plota, ktorý ho zastavil. Mali sme čas utiecť,“ opísal zážitok cudzinec pre myliptov.sk s tým, že s jeho kamarátom sa celí vyľakaní zastavili na druhej strane mosta, odkiaľ medveďa natočili na telefón.

Medveď bol pritom videný krátko na to, čo pravdepodobne jeden z vodičov, ktorý prechádzal Ružomberkom, zachytil inú šelmu. „Ide o mladého medveďa, ktorý sa pravdepodobne len teraz osamostatnil od matky a hľadá si možnosť obživy v okrajových častiach mesta. To, čo vidíte na krku, nie je obojok, ale biely golierik, ktorý medvede v tomto mladom veku väčšinou bežne mávajú,“ vysvetlil pre topky.sk Milana Šlávka, riaditeľ Mestských lesov Ružomberok.

„Pohyb takýchto medveďov je dôsledkom dlhodobo neriešeného problému ich premnoženia, keď časť medvedej populácie nie je schopná života v lese, v ich prirodzenom prostredí, odkiaľ ich vytláčajú staršie, silnejšie jedince,“ doplnil.