Mýtus o zlom americkom zdravotníctve je fuč: VIDEO Slovák zažil nemocničnú izbu ako zo sci-fi

NEW YORK/BRATISLAVA - Zdravotná starostlivosť na Slovensku je každodenne pretriasanou témou. Pacienti sú nespokojní nielen s dlhými čakacími termínmi u lekárov či nedostatkom odborníkov, ale aj so zlým technickým stavom a vybavením nemocníc. Aj keď človek celý život pracuje a poctivo platí odvody do poisťovní, nie je to zárukou, že sa mu dostane adekvátnych služieb. Nie je to tak však vždy a všade na celom svete. O svoju skúsenosť z USA sa podelil aj Slovák, ktorého brata operovali v jednej z newyorských nemocníc.