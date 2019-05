Objednal si kávu v Košiciach a mal pocit, že zle vidí: FOTO Zákazníka šokovala táto položka na účte

BRATISLAVA/KOŠICE - Káva je nápoj, ktorý milujú ľudia po celom svete, či už pre jej chuť alebo povzbudzujúce účinky. Niektorí z nás si dokonca nevedia predstaviť, že by boli bez nej, čo i len jeden deň. Je to jednoducho rituál. Pijeme ju ráno hneď po zobudení, v práci, cez obed, dávame si ju k poobedňajšiemu zákusku alebo sa ňou udržujeme v strehu aj v nočným hodinách. Jej druhov a spôsobov prípravy je také množstvo, že si ich laik ani všetky nepamätá. V jednom z košických podnikov však prišli s nápadom, ktorý prekvapí aj pravidelných kávičkárov. A nie práve v dobrom.

Dnešný trh je natoľko otvorený a globalizovaný, že nie je problém ani na Slovensku dopriať si pravú brazílsku, kolumbijskú, kostarickú, peruánsku, kubánsku, etiópsku či indonézsku kávu. A krajín, ktoré majú vlastnú produkciu, je ešte nespočetné množstvo.

Zákazník v kaviarni taktiež nemá problém s pestrým výberom značiek a druhov, ako sú espresso, piccolo alebo ristretto. Pre klasikov býva stále v ponuke aj tzv. zalievaná káva, pre tých s mlsným jazýčkom zase káva s vaječným likérom či so zmrzlinou.

Zdroj: Facebook/Plantation ​

No a nesmie sa zabudnúť ani tých, ktorí si chcú síce dopriať chuť kávy ale bez kofeínu. Pre jej konzumentov sa však môže cena v istej košickej kaviarni navýšiť. Čitateľ, ktorý nám poslal fotografiu účtu, nebol týmto krokom majiteľa vôbec nadšený.

Priplatiť si napríklad za mlieko do kávy berie každý ako samozrejmosť. Ale bezkofeínový príplatok? To sa teda v našich končinách tak často nevidí. Prekvapilo to aj zákazníka, ktorému minulú nedeľu v kaviarni predložili takýto doklad.

Zdroj: Tip čitateľa

"Toto nie je normálne a zdá sa mi, že je totálne lakomstvo," napísal. Zdieľate aj vy jeho názor?