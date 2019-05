Pompeove mrazivé slová o Venezuele: USA sú pripravené vojensky zakročiť

"Prezident to hovorí úplne jasne a dôsledne. Vojenská akcia je možná. Ak bude potrebná, tak to Spojené štáty urobia," vyhlásil Pompeo pre televíznu stanicu Fox Business Network. "Snažíme sa urobiť všetko, čo môžeme, aby sa zabránilo násiliu... Uprednostnili by sme pokojnú zmenu vlády, pri ktorej by (venezuelský prezident Nicolás) Maduro odišiel a konali by sa nové voľby."

V utorok vypukli vo Venezuele protesty po tom, ako opozičný líder Juan Guaidó vyzval na zosadenie prezidenta Madura. Pompeo uviedol, že očakáva, že do ulíc v krajine vyjde mnoho ľudí aj v stredu, aby "bránili svoju demokraciu".

Guaidó vyzval Venezuelčanov, aby v stredu znova zaplnili ulice po celej krajiny a žiadali ukončenie Madurovej vlády. Maduro tiež apeloval na svojich stúpencov, aby sa zišli na demonštráciách.