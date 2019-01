Deň D pre Františka Mikloška: Dnes odovzdal svoje podpisy v rámci kandidatúry na prezidenta

Svoju silu vníma Mikloško v tom, že vychádza s ľuďmi z kresťanského aj sekulárneho prostredia. "Som z kresťanského prostredia, ale vždy som hľadal kontakt s okolitými zoskupeniami a vždy som ho nachádzal. Chcem týchto ľudí spájať a všetky svoje sily vniesť do boja za slušné Slovensko. Chcem vniesť pokoj do rozhádanej koalície a opozície," priblížil.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Súťaž o to, ktorý prezidentský kandidát by mal podporiť ktorého, bola podľa Mikloška zatiaľ len fiktívna, pretože prieskumy nepracovali s reálnymi kandidátmi. Vie si naopak predstaviť, že by iný kandidát pri jeho životných a politických skúsenostiach podporil jeho. Hovorí však, že svoj život neráta na víťazstvá a prehry, ale je to kontinuálny zápas.

V kampani sa spolieha na svojich priateľov. "S najväčšou pravdepodobnosťou nebudem mať billboardy, ale chcem prísť s istou formou oslovenia verejnosti. Budem sa stretávať s ľuďmi a so skupinami ľudí, v ktorých som sa pohyboval vždy. A cez týchto ľudí by som chcel osloviť aj ďalších," uviedol Mikloško. Spolieha sa tiež na televízne a rozhlasové diskusie. Prezidentské voľby budú v sobotu 16. marca, prípadné druhé kolo 30. marca. Návrhy kandidátov je možné doručovať do 31. januára 2019 do polnoci.