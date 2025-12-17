Naleteli ste na falošnú vianočnú akciu: TAKTO sa môžete brániť! Kedy už máte smolu?

BRATISLAVA - Predvianočné nákupy vrcholia a s nimi aj agresívne zľavy, ktoré majú zákazníkov presvedčiť, že ušetria desiatky percent. Realita však býva často iná. Nový zákon síce sprísnil pravidlá, no nie všetky praktiky obchodníkov z trhu zmizli. Kedy máte pravdu na svojej strane a kedy už peniaze späť nedostanete?
Minulý rok vstúpila do platnosti novela zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá mala urobiť poriadok v cenovej džungli. Jej hlavným cieľom bolo zastaviť praktiky, kedy obchodník umelo navýšil cenu, aby ju následne „zlacnil“. Podľa nových pravidiel sa musí zľava vypočítavať z najnižšej ceny za posledných 30 dní.
Teória znie pekne, no prax pokrivkáva. Niektorí obchodníci zákon ignorujú, iní ho kreatívne obchádzajú. A hoci má zákazník pravdu, domôcť sa spravodlivosti nie je vôbec jednoduché.
SOI rozdá pokuty, ale vašu peňaženku nenaplní
Mnohí spotrebitelia žijú v omyle, že ak obchodníka nahlásia Slovenskej obchodnej inšpekcii (SOI), automaticky dostanú odškodnenie. Odborníci, ktorých citoval portál Živé.sk, však upozorňujú na tvrdú realitu. To, či bola zľava falošná, vie s istotou potvrdiť len SOI. Iba inšpektori majú prístup do cenovej evidencie obchodníka a vedia skontrolovať históriu cien 30 dní dozadu.
k SOI zistí porušenie zákona, obchodník dostane pokutu – tá však putuje do štátnej kasy, nie na váš účet. Zákon vám automaticky nepriznáva nárok na vrátenie rozdielu v cene. Ak sa chcete domôcť náhrady škody a obchodník nespolupracuje, ostáva vám jedine súd. Pri bežných spotrebných tovaroch je to však cesta zdĺhavá a neefektívna.
Hoci zákon nehrá vždy vo váš prospech, existujú spôsoby, ako minimalizovať riziko. Ešte pred vyhrážaním sa súdom skúste obchodníka slušne osloviť. Mnoho serióznych predajcov si stráži reputáciu a radšej vám ponúknu kompenzáciu alebo zľavový kupón, než by riskovali verejnú hanbu či zlú recenziu.
Kamenná predajňa vs. e-shop
Veľký rozdiel je v tom, či nakupujete online alebo v kamennej predajni. V kamennej predajni buďte ostražití pred pípnutím karty. Ak na regáli vidíte sumu 15 eur, no pri pokladni si pýtajú 20 eur, tovar jednoducho nekupujte. Odborníci varujú, že akonáhle zaplatíte, uzatvorili ste kúpnu zmluvu a súhlasili s cenou. Vrátenie tovaru v kamennom obchode nie je nárokovateľné zo zákona – je to len dobrá vôľa predajcu.
V e-shope máte v rukách silnejšiu zbraň. Pri nákupe na diaľku môžete odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Ak zistíte, že zľava bola klamlivá, tovar vráťte a e-shop vám musí vrátiť peniaze (hoci poštovné za vrátenie zväčša platíte vy). Ak máte podozrenie, že ide o podvod alebo cena nesedí, tovar na dobierku nepreberajte.