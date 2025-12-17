Streda17. december 2025, meniny má Kornélia, zajtra Sláva, Slávka

Naleteli ste na falošnú vianočnú akciu: TAKTO sa môžete brániť! Kedy už máte smolu?

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

BRATISLAVA - Predvianočné nákupy vrcholia a s nimi aj agresívne zľavy, ktoré majú zákazníkov presvedčiť, že ušetria desiatky percent. Realita však býva často iná. Nový zákon síce sprísnil pravidlá, no nie všetky praktiky obchodníkov z trhu zmizli. Kedy máte pravdu na svojej strane a kedy už peniaze späť nedostanete?

Minulý rok vstúpila do platnosti novela zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá mala urobiť poriadok v cenovej džungli. Jej hlavným cieľom bolo zastaviť praktiky, kedy obchodník umelo navýšil cenu, aby ju následne „zlacnil“. Podľa nových pravidiel sa musí zľava vypočítavať z najnižšej ceny za posledných 30 dní.

Teória znie pekne, no prax pokrivkáva. Niektorí obchodníci zákon ignorujú, iní ho kreatívne obchádzajú. A hoci má zákazník pravdu, domôcť sa spravodlivosti nie je vôbec jednoduché.

SOI rozdá pokuty, ale vašu peňaženku nenaplní

Mnohí spotrebitelia žijú v omyle, že ak obchodníka nahlásia Slovenskej obchodnej inšpekcii (SOI), automaticky dostanú odškodnenie. Odborníci, ktorých citoval portál Živé.sk, však upozorňujú na tvrdú realitu. To, či bola zľava falošná, vie s istotou potvrdiť len SOI. Iba inšpektori majú prístup do cenovej evidencie obchodníka a vedia skontrolovať históriu cien 30 dní dozadu.

k SOI zistí porušenie zákona, obchodník dostane pokutu – tá však putuje do štátnej kasy, nie na váš účet. Zákon vám automaticky nepriznáva nárok na vrátenie rozdielu v cene. Ak sa chcete domôcť náhrady škody a obchodník nespolupracuje, ostáva vám jedine súd. Pri bežných spotrebných tovaroch je to však cesta zdĺhavá a neefektívna.

Hoci zákon nehrá vždy vo váš prospech, existujú spôsoby, ako minimalizovať riziko. Ešte pred vyhrážaním sa súdom skúste obchodníka slušne osloviť. Mnoho serióznych predajcov si stráži reputáciu a radšej vám ponúknu kompenzáciu alebo zľavový kupón, než by riskovali verejnú hanbu či zlú recenziu.

Kamenná predajňa vs. e-shop

Veľký rozdiel je v tom, či nakupujete online alebo v kamennej predajni. V kamennej predajni buďte ostražití pred pípnutím karty. Ak na regáli vidíte sumu 15 eur, no pri pokladni si pýtajú 20 eur, tovar jednoducho nekupujte. Odborníci varujú, že akonáhle zaplatíte, uzatvorili ste kúpnu zmluvu a súhlasili s cenou. Vrátenie tovaru v kamennom obchode nie je nárokovateľné zo zákona – je to len dobrá vôľa predajcu.

V e-shope máte v rukách silnejšiu zbraň. Pri nákupe na diaľku môžete odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Ak zistíte, že zľava bola klamlivá, tovar vráťte a e-shop vám musí vrátiť peniaze (hoci poštovné za vrátenie zväčša platíte vy). Ak máte podozrenie, že ide o podvod alebo cena nesedí, tovar na dobierku nepreberajte.

Viac o téme: SOIVianočné zľavyObchod
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO VAROVANIE pred Vianocami! Kúpili
VAROVANIE pred Vianocami! Kúpili ste deťom TÚTO hračku? Okamžite ju VRÁŤTE, hrozí vážne nebezpečenstvo
Domáce
Na bizarné vianočné darčeky
Na bizarné vianočné darčeky si dávajte POZOR: Zlaté pravidlo, ktorého sa musíte držať, nepremeškajte TÚTO lehotu
Domáce
FOTO Obchodná inšpekcia varuje pred
Obchodná inšpekcia varuje pred svetielkami na stromček! Nedajte sa nachytať: Na TOTO si dajte pozor
Domáce
Japonec nadvihol kaderníčke sukňu.
Drzý turista v thajskom dovolenkovom raji: Sexuálne obťažoval kaderníčku! Polícia ukázala autentické VIDEO
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Jovinečko a Bergi o frajerkách a EROTIKE: Takto rozmaznávajú svoje ženy v SÚKROMÍ!
Jovinečko a Bergi o frajerkách a EROTIKE: Takto rozmaznávajú svoje ženy v SÚKROMÍ!
Prominenti
Minister Blanár prijal novovymenovaného českého ministra zahraničných vecí Macinku
Minister Blanár prijal novovymenovaného českého ministra zahraničných vecí Macinku
Správy
Erika si prvé 3 mesiace vzťahu so Skrúcaným nepamätá: Môže za to... Števo to teraz robí vo veľkom!
Erika si prvé 3 mesiace vzťahu so Skrúcaným nepamätá: Môže za to... Števo to teraz robí vo veľkom!
Prominenti

Domáce správy

Robert Fico
Vláda má prerokovať pozíciu Slovenska k budúcemu rozpočtu EÚ aj projekt obnovy mostov
Domáce
Slováci sa pýtali, odborníci
Čo všetko v súvislosti s peniazmi zaujíma Slovákov? Experti im dali jednoznačné odpovede
openiazoch.sk
Slovenská obchodná inšpekcia varuje
Naleteli ste na falošnú vianočnú akciu: TAKTO sa môžete brániť! Kedy už máte smolu?
Domáce
Zmeny vlakovej dopravy v Nitrianskom kraji: Zistite, čo všetko čaká cestujúcich
Zmeny vlakovej dopravy v Nitrianskom kraji: Zistite, čo všetko čaká cestujúcich
Komárno

Zahraničné

FOTO Tragédia, ktorá otriasla Austráliou:
Tragédia, ktorá otriasla Austráliou: V Sydney začali pochovať obete nedeľňajšej streľby na pláži
Zahraničné
Donald Trump
Veľké vyhlásenie Trumpa: Nariadil námornú blokádu sankciovaných venezuelských ropných tankerov
Zahraničné
Ilustračné foto
Zúfalé pátranie je ukončené: Nezvestných po zosuve vyhlásili za mŕtvych
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Návrat z
MIMORIADNY ONLINE Návrat z ruského zajatia: Ukrajina prevzala desiatky civilistov, väčšina je v zlom zdravotnom stave
Zahraničné

Prominenti

Vianočný večierok známej kozmetickej
Čím potešia svoje polovičky Jovinečko a Bergi? PIKANTNÉ reči o mužskej pýche
Domáci prominenti
Andrea Verešová
Prekvapivé slová Andrey Verešovej: KONIEC kariéry?! Bude to tak LEPŠIE
Domáci prominenti
Jaroslav Satoranský
Jedna rana za druhou! Rakovina pripravila herca o dve osudové ženy: S jednou sa nestihol rozlúčiť
Osobnosti
Rázne rozhodnutie Georga Clooneyho
Rázne rozhodnutie Georga Clooneyho (64): Už žiadne bozky s inou ženou!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Odsúvate materstvo? Spozornieť by
Odsúvate materstvo? Spozornieť by mali ženy po TRIDSIATKE! Nová štúdia odhalila, KEDY sa začína problém s plodnosťou
Zaujímavosti
Brušné svaly má lepšie
Táto BABIČKA je nočnou morou mladších žien: Brušné svaly má lepšie než DVADSIATNIČKY! Vek by ste jej hádali len ťažko
Zaujímavosti
To, ako často chodíte
To, ako často chodíte na „veľkú‟, môže veľa povedať o vašom zdraví
vysetrenie.sk
Ilustračné foto
Vedec bije na poplach: Umelá inteligencia má 99,9 % šancu vyhladiť ľudstvo! Sme na pokraji konca?
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci sa pýtali, odborníci
Čo všetko v súvislosti s peniazmi zaujíma Slovákov? Experti im dali jednoznačné odpovede
openiazoch.sk
Nevšedný dizajnový prvok, ktorý
Videli ste už takýto netradičný kvet? Neuveríte, z čoho je vytvorený!
Domáce
Dôležitá novinka pre Bratislavu
Dôležitá novinka pre Bratislavu a okolie: Ak idete do Maďarska, máte ďalšiu možnosť
bratislava.zoznam.sk
Nenápadné vidiecke kostoly v
Môžu sa stať novým lákadlom pre návštevníkov z celého Slovenska: Pozrite, čím sú výnimočné
hashtag.sk

Ekonomika

Alarm pre Slovensko: Ťahúň ekonomiky naráža na problémy v USA aj Číne!
Alarm pre Slovensko: Ťahúň ekonomiky naráža na problémy v USA aj Číne!
Čo všetko v súvislosti s peniazmi zaujíma Slovákov? Experti im dali jednoznačné odpovede
Čo všetko v súvislosti s peniazmi zaujíma Slovákov? Experti im dali jednoznačné odpovede
Dostanem energopomoc aj na chatu a čo musím urobiť? Tu sú odpovede na všetky dôležité otázky v súvislosti s energopomocou!
Dostanem energopomoc aj na chatu a čo musím urobiť? Tu sú odpovede na všetky dôležité otázky v súvislosti s energopomocou!
Úder proti pašerákom ako z akčného filmu: Padla medzinárodná sieť, pozrite si unikátne zábery! (foto)
Úder proti pašerákom ako z akčného filmu: Padla medzinárodná sieť, pozrite si unikátne zábery! (foto)

Varenie a recepty

Mocca ovály s kávovým zrnkom
Mocca ovály s kávovým zrnkom
Čokoládové vianočné rožteky
Čokoládové vianočné rožteky
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Výber receptov
Vanilkové rožky bez orechov: Krehké vianočné pečivo
Vanilkové rožky bez orechov: Krehké vianočné pečivo
Keksy a sušienky

Šport

Nadviaže Juraj Slafkovský na skvelé výkony? Online prenos zo zápasu Montreal – Philadelphia
Nadviaže Juraj Slafkovský na skvelé výkony? Online prenos zo zápasu Montreal – Philadelphia
Juraj Slafkovský
Zlá správa o Šimonovi Nemcovi: New Jersey Devils spravilo krok, ktorý neveští nič dobré
Zlá správa o Šimonovi Nemcovi: New Jersey Devils spravilo krok, ktorý neveští nič dobré
NHL
Obrovský úspech pre Slovensko: Okrem umiestnenia v TOP3 sme siahali na ďalšie pódium
Obrovský úspech pre Slovensko: Okrem umiestnenia v TOP3 sme siahali na ďalšie pódium
Lyžovanie
Vladimír Růžička sa vracia na známu adresu: Bývalý reprezentačný kouč je späť v Slovane
Vladimír Růžička sa vracia na známu adresu: Bývalý reprezentačný kouč je späť v Slovane
Česko

Auto-moto

Kia predstavila nové SUVI: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Kia predstavila nové SUVI: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Predstavujeme
Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Doprava
KGM Actyon dostal úsporný hybrid. Veľké SUV sľubuje spotrebu 5,9 l/100 km
KGM Actyon dostal úsporný hybrid. Veľké SUV sľubuje spotrebu 5,9 l/100 km
Novinky
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Doprava

Kariéra a motivácia

Vianoce v práci: Ako si udržať pohodu a prežiť sviatky bez stresu
Vianoce v práci: Ako si udržať pohodu a prežiť sviatky bez stresu
Rady, tipy a triky
Najlepšie rady HR manažérov za rok 2025: čo by mali zamestnanci vedieť pred vstupom do roku 2026
Najlepšie rady HR manažérov za rok 2025: čo by mali zamestnanci vedieť pred vstupom do roku 2026
Trendy na trhu práce
Ako prežiť Vianoce bez stresu, aj keď máte málo dovolenky a času je málo
Ako prežiť Vianoce bez stresu, aj keď máte málo dovolenky a času je málo
Motivácia a inšpirácia
Rok 2026 vo vašej kariére: Čo vás čaká a ako sa pripraviť, aby ste z toho vyťažili maximum
Rok 2026 vo vašej kariére: Čo vás čaká a ako sa pripraviť, aby ste z toho vyťažili maximum
O práci s humorom

Technológie

Ukrajina tvrdí, že urobila nemožné. Ruská ponorka mala vybuchnúť po útoku, aký svet ešte nevidel
Ukrajina tvrdí, že urobila nemožné. Ruská ponorka mala vybuchnúť po útoku, aký svet ešte nevidel
Armádne technológie
Hranice medzi duševnými diagnózami sa rozpadajú: Depresia, úzkosť aj poruchy príjmu potravy môžu mať rovnaký pôvod
Hranice medzi duševnými diagnózami sa rozpadajú: Depresia, úzkosť aj poruchy príjmu potravy môžu mať rovnaký pôvod
Veda a výskum
Používatelia zúria. Veľký výrobca televízorov vydal aktualizáciu, ktorá bez súhlasu inštaluje aplikáciu a nedá sa vymazať
Používatelia zúria. Veľký výrobca televízorov vydal aktualizáciu, ktorá bez súhlasu inštaluje aplikáciu a nedá sa vymazať
Filmy a seriály
Vedci vytvorili kryštál, do ktorého možno uložiť digitálne kópie dnešných ľudí. O tisíce rokov sa s tebou bude môcť niekto rozprávať
Vedci vytvorili kryštál, do ktorého možno uložiť digitálne kópie dnešných ľudí. O tisíce rokov sa s tebou bude môcť niekto rozprávať
Technológie

Bývanie

Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!

Pre kutilov

Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Recepty
Prečo sa oplatí dať bobkový list do múky? Odpoveď poznali už naše babičky
Prečo sa oplatí dať bobkový list do múky? Odpoveď poznali už naše babičky
Recepty
Vianočné dobroty ne/tradične – voňavá kokosová edícia (1. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – voňavá kokosová edícia (1. časť)
Recepty
Skúsený mäsiar vám ukáže, ako si môžete pripraviť tú najlepšiu domácu tlačenku
Skúsený mäsiar vám ukáže, ako si môžete pripraviť tú najlepšiu domácu tlačenku
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vianočný red flag každého znamenia: Na toto si dajte pozor pri partnerovi počas sviatkov
Zábava
Vianočný red flag každého znamenia: Na toto si dajte pozor pri partnerovi počas sviatkov
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Slovenská obchodná inšpekcia varuje
Domáce
Naleteli ste na falošnú vianočnú akciu: TAKTO sa môžete brániť! Kedy už máte smolu?
MIMORIADNY ONLINE Návrat z
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Návrat z ruského zajatia: Ukrajina prevzala desiatky civilistov, väčšina je v zlom zdravotnom stave
Hrozivé varovanie expertky: Nikdy
Zahraničné
Hrozivé varovanie expertky: Nikdy neskladujte potraviny vonku na balkóne! Hrozí vám otrava
Milenka uteká pred nič
Zahraničné
Dráma zachytená na VIDEU: MILENKA utekala pred manželkou cez otvorené okno! Ako to skončilo?

Ďalšie zo Zoznamu