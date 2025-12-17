Streda17. december 2025, meniny má Kornélia, zajtra Sláva, Slávka

Prekvapivé slová Andrey Verešovej: KONIEC kariéry?! Bude to tak LEPŠIE

Andrea Verešová
PRAHA - Tento rok si modelka Andrea Verešová (45) prežila chvíle hrôzy. Jej dcéra Vanessa, ktorá patrí medzi veľké talenty snowbordingu, totiž utrpela veľmi vážny úraz.

Hory boli pre rodinu Verešovej vždy srdcovou záležitosťou a každoročnou tradíciou. Tentoraz však radosť z hôr sprevádzali obavy a veľká neistota. Po vážnom úraze sa mladá snowboardistka musela podrobiť niekoľkým operáciám a dlhým rehabilitáciám. Každý deň bol pre rodinu skúškou trpezlivosti a odvahy. „Dcéra bojovala so zranením, musela rehabilitovať a snaží sa opäť dostať do formy,“ prezradila Andrea. Návrat na snowboard je však zatiaľ otázny. Vanessa má po vážnom úraze strach a jej mama je na tom podobne.

„Zatiaľ posilňuje, rehabilituje… a hoci by chcela skúsiť návrat, momentálne je to ešte veľmi neisté,“ priznáva Verešová. Strach, ktorý dcéra pociťuje, nie je prekvapením – úraz bol vážny a telo si vyžaduje rešpekt. Namiesto adrenalínu na svahu sa teraz sústreďuje na spoločenské tance, kde sa tiež nevyhne obmedzeniam. „Koleno opúcha a beh má zakázaný. Každý náročnejší šport, pri ktorom koleno trpí, je vylúčený,“ vysvetľuje modelka.


Tá bola predtým k športovej kariére dcéry omnoho tolerantnejšia, no teraz sa jej pohľad zmenil. „Predtým som bola viac nad vecou a asi by som bola radšej, keby tento vrcholový šport nerobila. Nestojí to za zdravie či život,“ priznala pre eXtra.cz modelka.

Vanessa mala našliapnuté na skvelú kariéru – súťažila po celom svete, zbierala medaily a rodina bola na ňu hrdá. „Bola šiesta na svetovom pohári dospelých žien... bola v Gruzínsku a v Kórei získala tretie miesto,“ spomína hrdá mama. Po všetkom, čím si za posledný rok prešli má už dnes rodina iné priority. „Keď potom vidíš, čo to obnáša a tie zranenia, ktoré prichádzajú, tak to prehodnotíš a povieš si, že zdravie a život sú na prvom mieste,“ uzavrela Verešová.

