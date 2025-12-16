Utorok16. december 2025, meniny má Albína, zajtra Kornélia

Dráma zachytená na VIDEU: MILENKA utekala pred manželkou cez otvorené okno! Ako to skončilo?

Milenka uteká pred nič netušiacou manželkou po parapete na 13. poschodí.
Milenka uteká pred nič netušiacou manželkou po parapete na 13. poschodí. (Zdroj: X/ExtraOrdinary)
KUANG-TUNG – Ľudia sa niekedy dostanú do situácií, ktoré im môžu obrátiť celý život naruby. V prípade podvádzania partnerky do platí dvojnásobne. V prípade týchto milencov ide zrejme o kaskadérov, alebo skutočne konanie z veľmi krajnej núdze. Istá žena sa vystavila obrovskému riziku, pri ktorom hrozilo, že doslova zomrie.

Aj Číňania sa vedia postarať o poriadne dramatické situácie. A platí to aj prípade citových záležitostí. Tento prípad vyzerá ako vytrhnutý scenár z pripravovanej telenovely. V čínskej provincii Kuang-Tung došlo k situácii, pri ktorej mnohí len krútia hlavami. Čo by však robili oni, keby sa ocitli v koži danej ženy? 

Posledná možnosť na udržanie vzťahu v tajnosi

Spoločné chvíle údajne mileneckého páru mal prerušiť nečakaný príchod manželky, píše AP. Milenka sa očividne nechcela s paňou domu stretnúť zoči voči a rozhodla sa radšej pre riskantný presun po rímse cez otvorené okno. Očividne ju neodradilo ani to, že byt, z ktorého vyliezla sa nachádzal na 13. poschodí. 

Tento kaskadérsky kúsok sa podarilo zachytiť na kamere z neďalekého obytného domu. Odohral sa dňa 30. novembra. Žena v bielych šatách sa veľmi ohybne presunie až na bok budovy. V jednom momente však stratí istotu a zosunie sa o kúsok nižšie. Keď nešťastne kopne do okna o poschodie nižšie, všimne si to majiteľ bytu a pomôže jej dostať sa do bezpečia. 

Viac o téme: útekHazardČínaMilenciKuang-tung
