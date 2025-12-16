Dráma zachytená na VIDEU: MILENKA utekala pred manželkou cez otvorené okno! Ako to skončilo?

KUANG-TUNG – Ľudia sa niekedy dostanú do situácií, ktoré im môžu obrátiť celý život naruby. V prípade podvádzania partnerky do platí dvojnásobne. V prípade týchto milencov ide zrejme o kaskadérov, alebo skutočne konanie z veľmi krajnej núdze. Istá žena sa vystavila obrovskému riziku, pri ktorom hrozilo, že doslova zomrie.
Aj Číňania sa vedia postarať o poriadne dramatické situácie. A platí to aj prípade citových záležitostí. Tento prípad vyzerá ako vytrhnutý scenár z pripravovanej telenovely. V čínskej provincii Kuang-Tung došlo k situácii, pri ktorej mnohí len krútia hlavami. Čo by však robili oni, keby sa ocitli v koži danej ženy?
Posledná možnosť na udržanie vzťahu v tajnosi
Spoločné chvíle údajne mileneckého páru mal prerušiť nečakaný príchod manželky, píše AP. Milenka sa očividne nechcela s paňou domu stretnúť zoči voči a rozhodla sa radšej pre riskantný presun po rímse cez otvorené okno. Očividne ju neodradilo ani to, že byt, z ktorého vyliezla sa nachádzal na 13. poschodí.
Tento kaskadérsky kúsok sa podarilo zachytiť na kamere z neďalekého obytného domu. Odohral sa dňa 30. novembra. Žena v bielych šatách sa veľmi ohybne presunie až na bok budovy. V jednom momente však stratí istotu a zosunie sa o kúsok nižšie. Keď nešťastne kopne do okna o poschodie nižšie, všimne si to majiteľ bytu a pomôže jej dostať sa do bezpečia.