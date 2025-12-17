MIMORIADNY ONLINE Návrat z ruského zajatia: Ukrajina prevzala desiatky civilistov, väčšina je v zlom zdravotnom stave

KYJEV - Kyjev a Moskva si vymenili civilistov na hranici medzi Ukrajinou a Bieloruskom, uviedli v utorok predstavitelia ľudských práv na oboch stranách. Informuje o tom agentúra DPA.
Ukrajincom bolo odovzdaných celkovo 60 civilistov, z ktorých 45 bolo zadržaných v Rusku, zatiaľ čo zvyšných 15 civilistov bolo do Ruska prevezených. „Väčšina navrátilcov má obmedzenú mobilitu. Budú prevezení do nemocnice, kde im poskytnú prvú pomoc,“ napísal ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec na siciálnej sieti Telegram. Obe strany tiež uviedli, že došlo aj k výmene pošty pre vojnových zajatcov. V rámci tohto procesu bude ukrajinským vojnovým zajatcom v Rusku doručených 2000 balíkov obsahujúcich listy a humanitárnu pomoc.
Uviedli, že boli dosiahnuté dohody o identifikácii nezvestných osôb a strany si tiež vymenili zoznamy nezvestných osôb. Podľa Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Rusko zadržiava vyše 6000 ukrajinských vojnových zajatcov.