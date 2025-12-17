Čím potešia svoje polovičky Jovinečko a Bergi? PIKANTNÉ reči o mužskej pýche

BRATISLAVA - Jovinečko a Bergi na sociálnych sieťach sršia humorom, no doma sú to vraj úplne obyčajní chlapi, ktorých potešia maličkosti. Komici Filip Jovanovič a Adam Berger prezradili, čím vedia rozmaznávať svoje polovičky – a tiež, čo naopak najviac funguje na nich. Niektoré odpovede by ste na prvú naozaj nečakali…
Hoci Jovinečka a Bergiho ľudia poznajú najmä ako zabávačov, v súkromí majú podľa vlastných slov nastavené úplne jednoduché pravidlá. Keď chcú svoje priateľky potešiť, nejdú po veľkých gestách – skôr po veciach, ktoré majú zmysel "tu a teraz". Bergi to pomenoval úplne priamo: „Veľmi rád jej nosím nejaké pitia, čo jej chutia, kúpim jej hocikedy kvety... keď mám chuť ju potešiť, tak si vždy nájdem niečo, čo viem, že sa jej páči.“ Jovinečko naopak prezradil, že u nich doma často vyhrávajú zážitky nad vecami. „Radi cestujeme, teraz sme boli lyžovať, to bolo pekné a to nás baví, že nie také malichernosti ako sú produkty… ale kvety kupujem,“ dodáva so smiechom influencer.
Keď však prišla reč na to, čím vedia potešiť partnerky ich dvoch, zrazu sa ukázalo, že chlapská radosť môže byť prekvapivo "prízemná". Bergi sa netváril ako človek, ktorého dostanete darčekovou taškou. „Ja si nepotrpím absolútne... Všetko čo potrebujem si viem zaobstarať, ale napríklad mňa veľmi poteší, keď máme doma čistučičko. Že prídem domov a vonia to tam a mám všetko čisté, vypraté, to sú také maličkosti, ktoré si postupom času vážim viac ako nejaký darček.“ A podobne to vníma aj Jovinečko . „Myslím, že obaja máme radi, keď žena vie vytvoriť teplo domova. Moja priateľka výborne varí, baví ju to a ja som vášnivý konzument toho, čo spraví.“
No tým to zďaleka neskončilo. Kým niekto potrebuje drahé prekvapenia, Jovinečka dokáže nakopnúť aj "drobnosť", akou je napríklad rozhovor s priateľkou. „Milujem, keď povie, že ideme sa rozprávať, s minulými priateľkami som to nemal rád ale toto je také, že sa na to teším, lebo vieme viesť hlboké krásne konverzácie a dozvedáme sa jeden o druhom nové veci, komunikujeme, čo sa deje vo vzťahu…“ šokuje svojimi slovami známy zabávač. A práve tu zostala visieť otázka, ktorá zaujímala aj nás. Jovinečkove slová totiž zrejme jeho ex nepotešia. Influenceri však neostali svojmu zmyslu pre humor nič dlžní a z podaktorých ich odpovedí vám asi aj zabehne!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%