Veľké vyhlásenie Trumpa: Nariadil námornú blokádu sankciovaných venezuelských ropných tankerov

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil námornú blokádu „sankciovaných ropných tankerov“, ktoré smerujú do Venezuely. Informuje o tom agentúa AFP a AP.
„Dnes nariaďujem ÚPLNÚ A KOMPLETNÚ BLOKÁDU VŠETKÝCH SANKCIONOVANÝCH ROPNÝCH TANKEROV, ktoré smerujú do a z Venezuely,“ napísal Trump v utorok večer na svojej platforme Truth Social. Ďalej uviedol, že rozsiahla americká flotila námorných lodí v Karibiku – vrátane najväčšej lietadlovej lode na svete USS Gerald R. Ford – „bude len rásť“, kým Venezuela nevráti „Spojeným štátom všetku ropu, pôdu a iné aktíva, ktoré nám predtým ukradli“. „Nelegitímny režim (venezuelského prezidenta Nicolása) Madura využíva ropu z týchto ukradnutých ropných polí na svoje financovanie, na financovanie drogového terorizmu, obchodovania s ľuďmi, vrážd a únosov,“ dodal Trump.
Napätie s Venezuelou
Madurova vláda v utorok ostro kritizovala najnovšie vyhlásenie amerického prezidenta. Caracas uviedol, že Trumpovým cieľom je „ukradnúť bohatstvo, ktoré patrí našej vlasti“ Trumpova administratíva zároveň minulý týždeň informovala, že USA zaistili veľký ropný tanker pri pobreží Venezuely. Následne oznámila sankcie voči viacerým ďalším plavidlám. Hoci Spojené štáty už uvalili sankcie na venezuelský ropný sektor, zabavenie jeho vývozov by mohlo potenciálne ochromiť jeho už aj tak trpiacu ekonomiku, konštatuje AFP. Washington tiež obvinil Madura z údajného vedenia Kartelu Sĺnk (Cartel de los Soles), ktorý 24. novembra USA označili za teroristickú organizáciu. Za informácie vedúce k dolapeniu Madura tiež vypísali odmenu 50 miliónov dolárov.
Napätie medzi Washingtonom a Caracasom súvisí tiež s vojenskou prítomnosťou USA pri pobreží Latinskej Ameriky a s útokmi na plavidlá, ktoré údajne pašujú drogy. Údery si doteraz vyžiadali desiatky obetí, ale Washington nezverejnil dôkazy o tom, že tieto plavidlá boli skutočne použité na pašovanie. Venezuelský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že cieľom americkej operácie je zvrhnúť jeho vládu a zmocniť sa rozsiahlych venezuelských zásob ropy. Venezuela už roky obchádza americké sankcie na ropu a predáva ju za zníženú cenu na čiernom trhu - predovšetkým Číne, píše AFP. Podľa Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) má údajne Venezuela väčšie zásoby ropy ako ktorákoľvek iná krajina.
Trump rozšíril zákaz vstupu do USA na ďalších sedem krajín
Americký prezident Donald Trump v utorok rozšíril zákaz vstupu do USA na príslušníkov ďalších siedmich krajín vrátane Sýrie, ako aj na držiteľov pasov Palestínskej samosprávy. Informuje o tom agentúra AFP a Reuters. Trumpovo rozhodnutie prišlo niekoľko dní po tom, ako pri útoku podozrivého útočníka z Islamského štátu (IS) v sýrskom meste Palmýra zahynuli dvaja americkí vojaci a civilista - tlmočník. V sobotnom príspevku na svojej platforme Truth Social Trump prisľúbil „veľmi vážne odvetné opatrenia“
Biely dom vo svojom vyhlásení uviedol, že americký prezident podpísal vyhlásenie, ktorým „rozširuje a sprísňuje obmedzenia vstupu pre štátnych príslušníkov krajín s preukázateľnými, pretrvávajúcimi a závažnými nedostatkami v oblasti kontroly, preverovania a zdieľania informácií, s cieľom chrániť národ pred ohrozením národnej bezpečnosti a verejnej bezpečnosti“. Ďalšie krajiny, na ktoré sa novozavedený úplný zákaz cestovania vzťahuje, sú niektoré z najchudobnejších afrických krajín – Burkina Faso, Mali, Niger a Južný Sudán. Opatrenie sa ďalej týka aj Laosu a Sierra Leone, ktoré doteraz podliehali iba čiastočným obmedzeniam. Rozšírený zákaz by mal podľa Bieleho domu vstúpiť do platnosti 1. januára.