Prvý prieskum zatriasol politickou scénou: Kandidáti reagujú, odborník varuje pred Harabinom

Pred časom vyzval Robert Mistrík ostatných opozičných demokratických kandidátov, aby sa v jeho prospech vzdali kandidatúry. Jedine tak sa im podľa neho podarí poraziť mašinériu Smeru. Ostatní kandidáti to vtedy neprijali s nadšením. OĽaNO svojho kandidáta nakoniec nepredstaví, a tak sa aj oni rozhodli spájať. Podľa politológa by sa však mohla Čaputová vzdať už dnes a prvenstvo Maroša Šefčoviča nie je žiadnym prekvapením.

Čaputová by sa mohla vzdať už dnes

Po pracovnom obede s dvoma kandidátmi vznikla dohoda medzi Mistríkom a kandidátkou za Progresívne Slovensko Zuzanou Čaputovou. Obaja sú ochotní vzdať sa v prospech toho druhého. Po prvom relevantnom prieskume sa bude zrejme musieť vzdať Čaputová. Rozdiel medzi kandidátmi bol niečo vyše sedem percent. „Ak zoberieme do úvahy rodové hľadisko, ktoré vo voličskom rozhodovaní niektorých sociálnych segmentov hrá na Slovensku veľmi dôležitú úlohu, pani Čaputová by sa mohla vzdať v prospech pána Mistríka už dnes,“ uviedol Štefančík.

„Mať ženu prezidentku by bolo síce určite pozitívne, ale treba si uvedomiť, v akých podmienkach pani Čaputová kandiduje. A či sa nám to páči, alebo nie, slovenská spoločnosť ešte nedozrela do takého štádia, aby si zvolila za prezidentku ženu,“ myslí si politológ s tým, že je ťažké predpokladať, či by ešte mohla predbehnúť Mistríka. Rozdiel je totiž stále výrazný. „Ak by mala výraznejší ťah na bránu, možno by sa k nemu priblížila, ale jediné, čím sa zatiaľ pani Čaputová prezentovala, bolo ohýbanie s prieskumami verejnej mienky vo svoj prospech. Určitú nádej pre pani Čaputovú môže vykresať skutočnosť, že pán Mistrík je ako destilovaná voda. Bez chuti a zápachu.“

Šefčovič na popredných miestach? Žiadne prekvapenie

Mistrík dosiahol rovnaký výsledok spolu s Marošom Šefčovičom, kandidátom Smeru, ktorý ohlásil záujem o post prezidenta pred týždňom. Podľa politológa to nie je prekvapivé. „Prieskum nepriniesol nič nové, len potvrdil pôvodnú domnienku, že kandidát Smeru sa dostane na predné pozície,“ uviedol pre Topky politológ Radoslav Štefančík.

Podľa politológa sa dalo predpokladať, že skončí na popredných miestach, keďže ho nominovala najsilnejšia strana. „Navyše, uvažovalo sa o ňom už dávnejšie, keď ešte nebolo jasné, či pán Lajčák napokon budú súhlasiť s kandidatúrou,“ povedal s tým, že je to dobrá správa pre slušnejšiu časť Slovenska. „Pán Šefčovič je mentálne nastavený prozápadne a nebude ťahať do volebnej kampane témy prízemného populizmu, ako to napríklad robil Robert Fico pred parlamentnými voľbami 2016.“

Vážim si sympatie občanov

Šefčovič je nekonfliktný, nemá za sebou škandály a vo svete je uznávaný diplomat. Aj to môžu byť dôvody, ktorými nominant Smeru podľa prieskumu presvedčil voličov. „Nemožno však vylúčiť predpoklad, že voliči Smeru, ktorí svojho času uverili protiimigračnej demagógii Roberta Fica, nájdu svoj ideál hlavy štátu práve v Štefanovi Harabinovi,“ myslí si Štefančík.

Sám Šefčovič prieskumy nekomentuje, no váži si sympatie zo strany každého občana. „Teším sa teraz na osobné stretnutia naprieč celý Slovenskom, aby som detailne predstavil, ako chcem v úlohe prezidenta obhajovať záujmy Slovenska a našich ľudí, vrátane môjho pohľadu na sociálne témy, ktoré považujem za absolútne kľúčové,“ uviedol Šefčovič.

Výkričník prieskumu

Práve nástup Harabina je však podľa politológa výkričníkom tohto prieskumu, a to aj za predpokladu, že prieskum vzal do úvahy aj Andreja Danka. „Z budúceho prieskumu tak môže pán Harabin vyjsť ešte s vyššími percentami,“ dodal.

Do prvého kola musí ísť najsilnejší

Robert Mistrík si váži podporu každého jedného človeka a rastúca podpora ho potešila. „Čísla sú nádejné, na druhej strane, čísla z prieskumov sú jedna vec a voľby druhá. Mojim cieľom je, aby prezidentský úrad nepadol do rúk Smeru, hoci tentokrát s usmievavou tvárou, ani do rúk extrému. Na to sa musí jeden z demokratických kandidátov v prvom rade dostať do druhého kola s čo najväčšou podporou,“ uviedol v reakcii na nedeľný prieskum.

Práve to je cieľom jeho boja. „Pracujem na tom, aby som získal čo najširšiu voličskú podporu, to je moja úloha,“ povedal Mistrík. Či by mala Čaputová odstúpiť v jeho prospech, to podľa kandidáta strany SaS nie je otázka na neho. „Opakujem, že považujem za dôležité, aby demokratický kandidát išiel už do prvého kola čo najsilnejší, ale nie je to moje rozhodnutie. Pracujem na tom, aby som získal čo najširšiu voličskú podporu, to je moja úloha. Obchádzam regióny, stretávam sa s ľuďmi debatujem, vediem korektnú a slušnú kampaň - v tom aj budem pokračovať,“ dodal.

Kampaň sa ešte len rozbieha

Podľa Čaputovej sa kampaň ešte len teraz rozbieha naplno. „Máme výborný trend rastu, čo potvrdil aj prieskum, a ja cítim dennodenne väčšiu podporu od ľudí. Čakajú ma volebné diskusie, v ktorých zabojujem. Ide predsa o veľa. Ide o to, aby Slovensko malo prezidentku, ktorá je pripravená stáť pri ľuďoch tam, kde sa deje krivda, a spolu s nimi sa postaviť zlu,“ uviedla kandidátka za Progresívne Slovensko.

V tomto momente sa preto venuje naplno kampani. S Mistríkom by sa mali stretnúť o dva týždňe. „Máme dohodu, že v prípade rizika nedemokraticky zmýšľajúceho kandidáta v druhom kole sme obaja pripravení zachovať sa zodpovedne voči krajine. To, či sa jeden z nás nakoniec vzdá v prospech druhého, budeme vyhodnocovať priebežne, a za tým účelom sa aj spoločne stretneme,“ odpovedala na otázku, či by sa vzdala v prospech Mistríka, ktorého pozvala do debaty budúci týždeň. „Takéto diskusie vnímam ako príležitosť pre voličov, aby nás nepoznali len z bilbordov, ale aby spoznali naše názory a vízie. Verím, že aj diskusie ukážu, kto z nás je lepšie pripraveným kandidátom do súboja s kandidátom SMERu v druhom kole,“ dodala.

Prvý relevantný prieskum

Spomedzi prezidentských kandidátov má najväčšiu podporu Maroš Šefčovič a Robert Mistrík. Z prieskumu, ktorý pre TV Markíza realizovala agentúra Focus, vyplýva, že by obaja dosiahli zisk 16,6 percenta hlasov. Ak by sa v druhom kole ocitol jeden z nich so Štefanom Harabinom, Most-Híd by podľa podpredsedu parlamentu Andreja Hrnčiara podporil opozičného kandidáta. Predseda OĽaNO Igor Matovič sa v relácii TV Markíza Na telo vyjadril rovnako, v tomto prípade by Šefčoviča podporil radšej ako Harabina.

Na treťom mieste by sa podľa prieskumu umiestnil Štefan Harabin (11,7 percenta). Nasledovali by predseda Mosta-Híd Béla Bugár (10,1 percenta), Zuzana Čaputová (9 percent), predseda ĽSNS Marian Kotleba (8,2 percenta). Predseda SNS Andrej Danko by dosiahol vo voľbách 7,8 percenta. Milan Krajniak v prieskume získal sedem percent, František Mikloško 6,7 percenta, Eduard Chmelár 2,3 percenta. Ostatní kandidáti mali preferencie pod dve percentá. Prieskum sa realizoval od 16. do 23. januára. V prípade, že by sa do druhého kola dostal Šefčovič s Harabinom, voľby by vyhral Šefčovič. Rovnako by v podobnej pozícii vyhral Mistrík. Matovič v tejto súvislosti povedal, že nemôžu dovoliť, aby sa pravá ruka Vladimíra Mečiara stala prezidentom. Hrnčiar označil voľbu v Moste-Híd v tomto prípade za jednoznačnú.

