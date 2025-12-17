Vláda má prerokovať pozíciu Slovenska k budúcemu rozpočtu EÚ aj projekt obnovy mostov

BRATISLAVA - Slovensko zaujíma negatívny postoj k návrhu zlučovania tradičných politík, ktoré mali doposiaľ osobitné a odlišné systémy a pravidlá vykonávania, do jedného Národného a regionálneho partnerského plánu (NRPP). Vyplýva to z rámcovej pozície SR k viacročnému finančnému rámcu Európskej únie (EÚ) na roky 2028 až 2034 z dielne Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR, o ktorom má v stredu rokovať vláda.
Zaoberať by sa mala aj návrhom projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP) na komplexnú obnovu mostov na cestách I. triedy. Projekt zahŕňa výmenu a rekonštrukciu 575 mostov po celom Slovensku s tým, že budúci koncesionár ich bude prevádzkovať 30 rokov. Ministerstvo dopravy má podľa predloženého uznesenia začať verejné obstarávanie koncesionára do 31. januára 2026.
Podiely prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb pre obce sa majú od budúceho roka upraviť tak, aby sa zabezpečilo poskytnutie finančných prostriedkov na valorizáciu platových taríf zamestnancov školstva dotknutým mestám a obciam. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorý predkladá Ministerstvo financií (MF) SR. Kabinet má rokovať aj o viacerých nariadeniach z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Navrhuje v nich napríklad zmeny v poskytovaní podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zase na vládu predkladá návrh nariadenia o udelení národných víz pre cudzincov z tretích krajín. Pracovníci z týchto krajín majú dostať na Slovensku národné víza v oblasti dopravy najviac na jeden rok, namiesto pôvodnej lehoty 180 dní. Týka sa to profesie vodiča autobusu či vodiča ťažkého nákladného vozidla, respektíve kamiónu v medzinárodnej doprave.
K realizácii efektívnejších verejných politík a koordinácii aktivít Úradu vlády (ÚV) SR, splnomocnenca vlády pre rómske komunity i ostatných štátnych orgánov v oblasti inklúzie Rómov má prispieť novovytvorená Rada vlády pre inklúziu marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Návrh na vznik orgánu i jeho štatútu má rovnako prerokovať vládny kabinet. V programe má aj zmeny v akčných plánoch k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 na roky 2025 - 2027.
Na výkon nového zdravotníckeho povolania, tzv. asistenta prepravy v rámci systému záchrannej zdravotnej služby (ZZS) bude potrebné absolvovať štvormesačný akreditovaný vzdelávací program. Ten zahŕňa vyše 290 hodín odbornej praxe v rôznych prostrediach. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania a vzdelávaní zdravotníkov, ktorý predkladá Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.
Venovať sa majú aj návrhu novely Trestného zákona
Slovenskí vojaci by sa mali v prvom polroku 2026 zúčastniť na 74 vojenských cvičeniach v zahraničí. Naopak príslušníci ozbrojených síl iných štátov by mali participovať na 28 vojenských cvičeniach, ktoré sú plánované od januára do júna budúceho roka na území SR. Vyplýva to z návrhu na vydanie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR a s vyslaním Ozbrojených síl (OS) SR mimo územia Slovenska, ktorý má tiež prerokovať vládny kabinet. Venovať sa má aj návrhu novely Trestného zákona. Jeho cieľom je sprísnenie trestných sadzieb za obchodovanie s ľuďmi i zavedenie nového trestného činu využívania služieb obete obchodovania s ľuďmi.
Príspevok na národný športový projekt Generácia Olymp a podporu športových aktivít detí a mládeže by sa mal zvýšiť o ďalších 180.000 eur. Zvýšenie alokácie predkladá na vládu Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVM) SR zase navrhuje upraviť určovanie normatívov pre materské školy, základné školy a stredné školy, vrátane špeciálnych škôl. Upraviť by sa mal aj postup pri výpočte normatívov pre školské internáty.