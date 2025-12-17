Streda17. december 2025, meniny má Kornélia, zajtra Sláva, Slávka

Hrozivé varovanie expertky: Nikdy neskladujte potraviny vonku na balkóne! Hrozí vám otrava

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
VARŠAVA - Odkladať potraviny na balkón sa v chladných mesiacoch zdá ako praktický trik. Odborníci však varujú, že kolísanie teplôt a vonkajšie podmienky môžu z bežného jedla urobiť vážne zdravotné riziko.

Zimná „úschovňa“ s háčikom

S príchodom jesene a zimy sa v mnohých domácnostiach objavuje rovnaký zvyk – prebytočné potraviny putujú na balkón, terasu alebo do garáže. Najmä počas sviatkov, keď chladnička praská vo švíkoch, to pôsobí ako jednoduché a logické riešenie. Odborníci na bezpečnosť potravín však upozorňujú, že práve takýto spôsob skladovania môže byť problematický.

Problém sa volá kolísanie teploty

Vonku sa teplota správa nevyspytateľne. Počas dňa môže vystúpiť nad nulu, v noci však prudko klesne pod bod mrazu. Podľa expertov je práve toto striedanie tepla a chladu pre potraviny najnebezpečnejšie.

Poľská odborníčka na potraviny Katarzyna Bosacka upozorňuje, že skladovanie jedla mimo bytu môže byť bezpečné len v prípade dlhodobo stabilnej teploty – čo je v exteriéri prakticky nemožné kontrolovať.

Opakované mrazenie zvyšuje riziko otravy

Najväčším problémom je opakované zmrazovanie a rozmrazovanie. Tento proces výrazne zvyšuje riziko množeniu baktérií, ktoré môžu spôsobiť otravu jedlom, píše stránka PolsatNews.

Zvlášť nebezpečné je to pri potravinách, ktoré sa vôbec nemajú mraziť – napríklad pri šalátoch s majonézou, krémových zákuskoch alebo hotových jedlách s vysokým obsahom tukov a vajec. Práve tieto produkty sú citlivé na zmeny teploty a rýchlo sa kazia.

Slnko môže všetko pokaziť

Riziko nepredstavuje len mráz. Aj počas chladných dní môže potraviny uložené na balkóne zohrievať priame slnko. Teplota v nádobách tak môže nečakane stúpnuť, čo opäť vytvára ideálne podmienky na rast mikroorganizmov.

Inými slovami – jedlo môže byť ráno zmrznuté a popoludní už čiastočne teplé, bez toho, aby si to človek uvedomil.

Zvieratá a hmyz ako ďalší problém

Potraviny uložené vonku navyše lákajú nechcených „návštevníkov“. Nejde len o domáce zvieratá, ktorým niektoré jedlá môžu uškodiť, ale aj o hlodavce, vtáky či hmyz. Tie môžu jedlo kontaminovať a prenášať nebezpečné baktérie.

Ak už balkón, tak len s veľkou opatrnosťou

Odborníci odporúčajú, aby ľudia balkón či garáž používali na skladovanie potravín len výnimočne a krátkodobo. Dôležité je sledovať predpoveď počasia a jedlo vždy uložiť do uzatvárateľných nádob, ideálne s pevne zaťaženým vekom.

Ani pri dodržaní týchto opatrení však balkón nikdy nenahradí bezpečné podmienky chladničky alebo mrazničky.

