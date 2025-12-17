Videli ste už takýto netradičný kvet? Neuveríte, z čoho je vytvorený!

Vianoce sú čas, keď naše domácnosti ožívajú dekoráciami. Mnohí si potrpia na tradičné ozdoby, iní hľadajú niečo netradičné, originálne, čo zaujme na prvý pohľad. Tento rok môžu vianočné výzdoby dostať úplne nový rozmer, a to vďaka stavebniciam LEGO®, s ktorými si môžete vytvoriť vlastné dekorácie.
Jednou z takýchto výnimočných ozdôb je LEGO® Icons® Vianočná hviezda. Na prvý pohľad síce vyzerá ako elegantný sviatočný kvet, no pri bližšom pohľade zistíte, že je vyrobený z ikonických LEGO® kociek. Kombinuje v sebe tradičný symbol Vianoc s tvorivou aktivitou, ktorá vás dokáže príjemne naladiť a zároveň upokojiť počas hektických sviatočných dní.
Vytvorte si vlastnú dekoráciu
Vianočná hviezda je nielen krásnym doplnkom do interiéru. Pri skladaní si doprajete chvíľku pre seba, spomalíte a necháte myseľ oddýchnuť od predvianočného zhonu. Hotová dekorácia potom vynikne na stole, poličke či parapete a jej výhodou je, že ju môžete používať rok čo rok.
Pre milovníkov estetických detailov aj pre tých, ktorí chcú mať doma niečo netradičné, je táto stavebnica skutočným sviatočným skvostom.
Vyhrajte LEGO® stavebnicu
Ani vo vašej rodine nemôže počas Vianoc chýbať LEGO®? Teraz môžete vyhrať set LEGO® Icons® 10370 Vianočná hviezda, ktorá vám doma rozžiari Vianoce. Súťaž trvá počas stredy 17. decembra 2025. Stačí odpovedať na otázku a odoslať formulár.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
LEGO® už dávno nie je len pre deti. Čoraz častejšie sa stáva aj súčasťou domácich dekorácií, ktoré potešia oko i dušu. Ikonické stavebnice ako Vianočná hviezda prinášajú radosť z tvorenia a zároveň obohacujú interiér o nevšedný dizajnový prvok.
Stavebnice LEGO® vyzerajú elegantne, vydržia celé roky a dokážu navodiť sviatočnú atmosféru presne tak, ako ju máte radi. Navyše ide o nadčasovú klasiku, ktorá sa stane stredobodom pozornosti každej návštevy.
Objavte stavebnice LEGO®
Advertoriál pripravený v spolupráci s LEGO®.