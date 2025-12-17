Tragédia, ktorá otriasla Austráliou: V Sydney začali pochovať obete nedeľňajšej streľby na pláži

SYDNEY - V austrálskom Sydney začali pochovávať obete nedeľňajšej streľby na pláži Bondi Beach. Útočníci počas osláv židovského sviatku chanuka zabili 15 ľudí a štyri desiatky ďalších zranili. Stovky trucujúcich sa dnes zhromaždili v miestnej synagóge na pohrebe dvadsaťštyriročného rabína Eliho Schlangera, napísala v noci na dnes agentúra Reuters.
Smútočný obrad sa konal v synagóge len niekoľko blokov od pláže, kde Schlangera útočníci zastrelili. Jeho svokra a rabín Yehoram Ulman sa pri spomienke na zete opakovane rozplakal, napísal Reuters.
"Bol si môj syn, priateľ, dôverník... zdá sa byť nemožné žiť bez teba," predniesol Ulman. Schlanger bol podľa médií prvou obeťou nedeľňajšej streľby, ktorú v Sydney pochovali.
Eli Schlanger, pomocný rabín v Bondi, organizoval nedeľňajšiu plážovú oslavu chanuky. Podľa ortodoxného židovského hnutia Chabad Lubavič, ktorého bol členom, bol otcom piatich detí, z ktorých najmladšie sa narodilo len pred dvoma mesiacmi. Schlanger sa narodil v Londýne a pôsobil ako kaplán vo väzení a v jednej zo sydneyských nemocníc.
Neskôr počas dňa sa v rovnakej synagóge bude konať pohreb deväťdesiattriročného rabína Yaakova Levitana, napísala agentúra AFP a pripomenula, že medzi obeťami streľby je aj desaťročné dievča, dva preživšie holokaustu alebo manželský pár, ktorý sa pokúsil útok zmariť.
Streľba Austráliou otriasla
Austrálske úrady v pondelok zverejnili mená útočníkov, ktorými sú podľa nich Sajid a Naveed Akramovi, otec a syn. Otec Sajid pri prestrelke s políciou zahynul, syn Naveed bol pri prestrelke zranený a je v nemocnici. Podľa agentúry Reuters sa prebral z kómy a počas dňa bude formálne obvinený. Austrálska polícia v utorok pripustila, že útočníci sa zrejme inšpirovali ideológiou teroristickej organizácie Islamský štát (IS).
Nedeľňajšia streľba Austráliou otriasla a vzrástli obavy z rastúceho antisemitizmu a extrémizmu, poznamenal Reuters. Austrálske úrady čelia otázkam, či bolo možné útoku predísť či či polícia zareagovala dostatočne rýchlo. Útočníci na dav ľudí, ktorí na obľúbenej austrálskej pláži oslavovali prvý večer sviatku svetiel, vystrelili počas desiatich minút najmenej štyridsaťkrát, napísala AFP.