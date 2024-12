Jedna rana za druhou! Rakovina pripravila herca o dve osudové ženy: S jednou sa nestihol rozlúčiť

Jaroslav Satoranský (Zdroj: ČT)

Jaroslav Satoranský, český divadelný, filmový a dabingový herec, sa narodil 17. decembra 1939 v Prahe. Rodičia aj sestra ochotnícky hrali v braníckom divadle. Jeho však vždy ho lákal volant, chcel byť automechanikom a autobusákom. „Počas základnej školy som prechladol a ochorel na zápal obličiek a lekári mi neodporučili „ležať pod autom na betóne“. Dali mi na výber z troch remesiel: pekár, chemik a rytec,“ povedal herec pre idnes.cz. Vyučil sa za rytca.

V roku 1957 ale divadlo zvíťazilo a Jaroslav Satoranský sa úspešne dostal na DAMU, kde boli jeho spolužiakmi napríklad Petr Kostka, Jiří Kodet či Jiří Hrzán. Po absolutóriu a vojne dostal prvé angažmá v kladenskom Divadle J. Průchy. V roku 1966 sa stal členom súboru pražského Divadla na Vinohradoch, kde pôsobí dodnes. Na DAMU pôsobil aj ako pedagóg. „Učil nás na konzervatóriu, my sme ho milovali a on miloval nás! Dokonca nám nosil i banány alebo pomaranče,“ prezradil Kryštof Hádek, jeho žiak pre Aha!.

Jaroslav Satoranský (Zdroj: ČT)

V divadle dostal množstvo príležitostí, predovšetkým v klasickom repertoáre (Macbeth, Kráľ Lear, Maryša, Strakonický dudák, Legenda o láske). Pred filmovou kamerou sa Satoranský objavil prvýkrát v roku 1959 v detskej detektívke Spievajúca pudrenka, nasledovala úloha v rodinnej psychologickej dráme Osení. Po niekoľkých ďalších filmoch dostal hlavnú úlohu v hudobnej komédii Bolo nás desať.

Od konca 60. rokov sa objavoval aj v televíznych seriáloch, jedným z tých prvých bola Záhada hlavolamu. Popularitu mu priniesli úlohy v seriáloch Najmladšia z rodu Hamrov a Inžinierska Odysea. Za rolu Jána Hamra dostal v roku 1976 televíznu cenu Zlatého krokodíla. Malých divákov očaril v Krkonošských rozprávkach. Mnohí si ho pamätajú aj z obľúbeného seriálu Četnické humoresky. V posledných rokoch je Jaroslav Satoranský najviac viditeľný v detektívnom seriáli TV Nova - Polícia Modrava, kde stvárňuje majora Koutného. „I keď v poslednej sérii odchádza z klatovskej kriminálky do dôchodku, stále ďalej zasahuje do deja,“ povedal na margo jeh postavy režisér Jaroslav Soukup. V roku 2021 získal Jaroslav Satoranský Cenu Thálie za celoživotné majstrovstvo v odbore činohra.

Jaroslav Satoranský (Zdroj: FS Barrandov)

Jaroslav Satoranský sa vyhýbal škandálom, nevymetal večierky ani spoločenské akcie, radšej sa venoval svojej manželke Libuši a rodine. „Flámy, ponocovanie, to ma skutočne nikdy nelákalo,“ uviedol Jaroslav.

Osudovú lásku, manželku Libušu Kubovú, spoznal už vo svojich sedemnástich rokoch. „Po štyroch rokoch sme sa brali a ja som potom musel na dva roky na vojnu. Užila si so mnou dosť. Na tom, že nám to spolu tak dlho a krásne vydržalo, mala veľkú zásluhu,“ zveril sa herec webu Prima Ženy.

Jaroslav s Libušou boli manželmi 59 rokov. Opustila ho v deň jeho menín, 27. apríla 2020 vo veku 78 rokov, kedy podľahla zákernej rakovine. „Mohol som byť s manželkou až do konca, nebola sama. V deň, keď nás opustila, bola so mnou aj dcéra s manželom,“ opísal jej posledné chvíle pre internetový program Face2Face. Ich dcéra Martina, vyštudovala pedagogickú školu a má dvoch synov, Jakuba a Jana. Jeden je inžinier, druhý ekonóm.

Ani nie o rok, v januári 2021, zasiahla Satoranského ďalšia rana, keď zomrela jeho dlhoročná herecká kolegyňa v divadle a dobrá priateľka Hana Maciuchová. Taktiež na rakovinu, ktorá sa jej, podobne ako jeho manželke, vrátila. Správa o jej smrti Jaroslavovi vyrazila dych. Nestihol sa s ňou ani rozlúčiť. Navždy však spolu zostanú ako Kubo a Anča v Krkonošských pohádkach.

Herec rád trávi čas na chalupe. Aj vo svojich 85 rokoch je stále herecky aktívny. „Snažím sa ešte. Síce roky pribúdajú, síl ubúda, ale nechcem to ešte vzdať," dodal herec pre nova.cz.