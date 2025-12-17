Trump gratuluje Babišovi: Spoločne dosiahneme veľký úspech, odkázal z Bieleho domu

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump zablahoželal Andrejovi Babišovi k vymenovaniu českým premiérom. Na svojej sociálnej sieti Truth Social v noci na dnes šéf Bieleho domu vyjadril presvedčenie, že spoločne s českým ministerským predsedom dosiahnu úspech okrem iného v oblasti obrany alebo energetiky. Český prezident Petr Pavel vymenoval kabinet Andreja Babiša v pondelok ráno, šéf hnutia ANO sa do čela vlády vrátil po štyroch rokoch.
"Je skvelé vidieť Andreja Babiša opäť menovaného premiérom Českej republiky," napísal prezident Spojených štátov. "Spoločne opäť dosiahneme veľký úspech v oblasti obrany, energetiky a nelegálnej imigrácie - rovnako ako tomu bolo počas nášho prvého funkčného obdobia," uviedol ďalej Trump, ktorý bol prvýkrát prezidentom USA od januára 2017 do januára 2021.
Do Bieleho domu sa vrátil tento rok v januári. Babiš bol českým premiérom v rokoch 2017 až 2021. V marci 2019 prijal Trump ministerského predsedu Babiša v Bielom dome. Americký prezident teraz na sociálnej sieti tiež uviedol, že od Babiša očakáva "fantastické veci". "Vrátane (lietadiel) F-35. Gratulujem, Andreji, "doplnil šéf Bieleho domu bez podrobností.
Trumpov podporovateľ
Predchádzajúca česká vláda premiéra Petra Fialu rozhodla v roku 2023 o nákupe 24 amerických lietadiel F-35, vtedajšia opozícia na čele s ANO to opakovane kritizovala. Hnutie ANO vo volebnom programe sľubovalo prehodnotenie nákladných armádnych nákupov, ako práve stíhačiek F-35. Podpredseda ANO Karol Havlíček ale tento rok v novembri uviedol, že nákup F-35 je rozhodnutá záležitosť. "Česká republika má záväzok voči Spojeným štátom a záväzky sa musia plniť," povedal Havlíček. Dodal, že je potrebné urobiť všetko pre čo najväčšie zapojenie českých firiem.
Babišovi, ktorého agentúra AFP označila ako Trumpovho podporovateľa, už skôr k vymenovaniu premiérom gratulovali aj ďalší zahraniční politici, okrem iného šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj či predseda Európskej rady António Costa. Maďarský premiér Viktor Orbán, s ktorým Babiš vlani založil europarlamentnú frakciu Patrioti pre Európu, reagoval na jeho vymenovanie za ministerského predsedu slovami, že sa vrátil starý spojenec.