Trump varuje Európsku úniu: Ak budete tlačiť na americké firmy, prídu odvetné opatrenia!

WASHINGTON/BRUSEL - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa pohrozila Európskej únii odvetnými opatreniami v prípade, že bude ďalej obmedzovať amerických poskytovateľov služieb. Varovanie prišlo krátko po tom, ako Európska komisia vymerala pokutu sociálnej sieti X amerického miliardára Elona Muska, píše agentúra Reuters. Hovorca Európskej komisie Thomas Regnier v reakcii na americké vyhrážky podľa agentúry AFP uviedol, že EÚ bude naďalej od technologických firiem vymáhať dodržiavanie svojich predpisov.
Úrad amerického obchodného splnomocnenca (USTR) dnes na sieti X uviedol, že EÚ pokračuje v diskriminácii amerických poskytovateľov služieb prostredníctvom súdnych sporov, pokút a regulácie. Poskytovatelia služieb z EÚ naopak podľa úradu môžu dlhodobo podnikať v USA bez podobných obmedzení.
"Ak budú EÚ a členské štáty EÚ pokračovať v obmedzovaní konkurencieschopnosti amerických poskytovateľov služieb prostredníctvom diskriminačných opatrení, nebudú mať Spojené štáty inú možnosť ako použiť všetky dostupné nástroje, aby týmto neprimeraným opatreniam čelili," napísal USTR. Dodal, že americké zákony v prípade potreby umožňujú okrem iného zavedenie poplatkov či reštrikcií na zahraničné služby.
"Veľakrát sme jasne uviedli, že naše pravidlá platia rovnako a spravodlivo pre všetky spoločnosti pôsobiace v EÚ," povedal Regnier. "Naďalej budeme vymáhať dodržiavanie pravidiel, a to spravodlivo a bez diskriminácie," dodal.
EK vymerala obrovskú pokutu
Európska komisia tento mesiac vymerala sieti X pre nedostatočnú transparentnosť pokutu 120 miliónov eur. Americký minister zahraničia Marco Rubio to následne označil za "útok na všetky americké technologické platformy a na americký ľud zo strany zahraničných vlád". Musk v reakcii na pokutu vyzval na zrušenie EÚ.
EK v uplynulých rokoch veľkým americkým digitálnym podnikom za nedodržiavanie regulačných predpisov vymerala pokuty v hodnote miliárd eur. Washington opakovane vyzýva Európskou úniou, aby reguláciu digitálneho sektora zmiernila, napísala agentúra AFP.