Krajania vítajú postoj premiéra Pellegriniho k voľbám prezidenta SR v zahraničí

Združenie víta i fakt, že premiér hovorí realisticky o voľbách na zastupiteľských úradoch. "Predstava SZSZ je, že pri všetkých typoch hlasovaní by bolo možné realizovať ich na zastupiteľských úradoch a pri hlasovaniach okrem prezidentských volieb aj poštou," uviedol Skalský.

SZSZ podľa jeho slov podporuje aj voľby prostredníctvom internetu. "Hoci existujú príklady, akým je Estónsko, sme si vedomí právnych i bezpečnostných komplikácií, ktoré sa s tým spájajú. Preto uprednostňujeme okamžité riešenie kombinujúce poštu a zastupiteľské úrady a začatie diskusie o voľbách prostredníctvom internetu," uzavrel predseda SZSZ.

Za veľký obrat v postojoch koalície a veľký krok pre občiansku spoločnosť na Slovensku považuje vyjadrenie premiéra občianske združenie Srdcom doma. Vníma ho ako veľké zadosťučinenie pre tisíce slovenských občanov, ktorí pravidelne cestujú voliť na Slovensko. "Teraz očakávame, že pán premiér poverí Ministerstvo vnútra SR tým, aby pripravilo návrh legislatívnych zmien, ktoré umožnia občanom voliť zo zahraničia," dodal predseda petičného výboru Srdcom doma Samuel Zubo.

Možnosť voliť hlavu štátu občanmi SR aj v zahraničí má podporu premiéra Pellegriniho, ktorý to konštatoval v sobotu po svojom volebnom akte v Banskej Bystrici. Predseda vlády považuje za čudné, že pri rôznych typoch volieb má SR rôzne systémy. Slovenské ambasády vo svete by podľa neho dokázali voľbu technicky zabezpečiť. Pellegrini nevidí dôvod na to, aby Slováci v zahraničí nemohli voliť prezidenta, ak môžu na ambasádach voliť pri iných voľbách. Za otázku budúcnosti označil premiér elektronické voľby.