Prezidentské voľby 2019: FOTO Čaputová prišla do volebného štábu, verí v dobrý výsledok

BRATISLAVA – Kandidátka na prezidentku Zuzana Čaputová prišla už do svojho volebného štábu, kde bude sledovať priebežné výsledky prvého kola volieb. Ako sa pri príchode vyjadrila pre médiá, je plná očakávaní a verí v dobrý výsledok – taký, ktorý ju dostane do druhého kola.

Zároveň si myslí, že by bolo pre Slovensko lepšie, ak by okrem nej postúpil kandidát, ktorý nereprezentuje extrémistické názory. „Posledné prieskumy boli veľmi priaznivé, ale odvtedy prešlo veľa vody,“ povedala pri príchode. Volebnú noc strávi Čaputová so svojimi najbližšími ľuďmi – rodinou a spolupracovníkmi.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Pozrieť by ju mal prísť aj Robert Mistrík, ktorý sa vzdal v jej prospech. Už sú tu aj ľudia z Progresívneho Slovenska, ktorého je Čaputová podpredsedníčkou. Šéf progresívcov Ivan Štefunko pri príchode povedal, že ich čaká ešte tvrdý boj, ale verí v Čaputovej víťazstvo.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ak advokátka postúpi, obáva sa, že pred druhým kolom ju čaká ešte tvrdšia antikampaň. „Prajem si, aby sme sa tomu vyhli, aby išlo o vecnú debatu a porovnávanie názorov, hodnôt, pohľadov. Kiežby sme sa vyhli hlúpym útokom, výmyslom, nenávisti. To Slovensko nepotrebuje,“ dodala Čaputová. Medzi novinárov by mala najbližšie prísť po uzavretí miestností.