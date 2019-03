Spor o pomoci USA naberá obludné rozmery! Paška to prirovnal k invázii z 1968, Lajčák reaguje

Jaroslav Paška na včerajšej tlačovke uviedol, že SNS čaká na výsledky rokovania premiéra, ministra zahraničných vecí a ministra obrany. Dohoda o obrannej spolupráci SR so Spojenými štátmi americkými a o finančnej pomoci z ich strany by mala byť odmietnutá. Ak sa tak nestane, SNS zvolá predsedníctvo.

Podľa Pašku je to len príprava na príchod amerických vojsk a nechceme, aby sa opakovala situácia z roku 1968. Rezort zahraničia rázne odmietol jeho tvrdenia a označil ich za klamstvá. Dokument, z ktorého citoval Paška, je navyše podľa ministerstva neaktuálny. Americký veľvyslanec Adam Sterling navyše popiera, že by Spojené štáty americké mali záujem na území Slovenska postaviť vojenskú základňu či posielať sem vojakov.

Dohodu musia odmietnuť

„V opačnom prípade bude zvolané predsedníctvo SNS a budú sa hľadať riešenia, ako odstúpiť od takejto dohody, ktorá nie je pre Slovensko a jej občanov výhodná. Dohoda o obrannej spolupráci v súčasnom znení je príprava pre budúce pôsobenie vojsk USA na slovenskom území. Nechceme sa predsa vrátiť do roku 1968, keď boli pozvané na Slovensko vojská Varšavskej zmluvy,“ skonštatoval Paška.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Podľa neho informácie ministra zahraničia Miroslava Lajčáka, ktoré uviedol na Výbore NR SR pre európske záležitosti k návrhu tejto dohody, sú nepodložené. „Minister Lajčák sám podpísal smernicu o expertných rokovaniach za Ministerstvo zahraničných vecí SR ešte v októbri 2018. Najprv sa hovorilo o technickej pomoci pre armádu SR, ale podľa pripravovanej dohody sa ukázalo, že nejde o skvalitnenie našich letísk,“ podotkol Paška.

Za americké peniaze 30 muničných skladov

Riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová informovala, že po preverení finančných kapacít a alokácie sa podľa Pašku zistilo, že letiská majú slúžiť najmä pre potreby USA, aby tu mohli pristávať ťažké dopravné lietadlá. „Ukázalo sa, že americké peniaze majú ísť na vybudovanie 30 muničných skladov americkej armády v okolí Malaciek a následne aj pohonných hmôt na Sliači,“ zdôraznil Paška a dodal, že rokovanie o personálnej pomoci prebieha dva roky a pritom koncept dohody ostáva stále rovnaký.

Zdroj: SITA/Viktor Zamborský

„Ak hovoríme o pracovnom materiáli, prečo je na stole štruktúrovaná zmluva s komplet náležitosťami? Občania majú právo vedieť podmienky zmluvy, ktorá je v súčasnosti postavená nad rámec spolupráce s NATO. Prečo pán minister danú zmluvu odmieta zverejniť? Navyše ju sprístupní poslancom len na nahliadnutie priamo na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,“ prízvukoval Paška.

Rezort zahraničia sa strikne ohradil: Sú to klamstvá

Ministerstvo zahraničných vecí sa striktne ohradzuje voči vyhláseniam poslanca Pašku a označilo ich za klamstvá. Hlavnou pozíciou SR v rokovaniach s USA je zachovanie si suverenity, rešpektovanie Ústavy SR a slovenských zákonov, informoval rezort. „Ministerstvo zahraničia vedie za plnej účasti Ministerstva obrany (MO) SR rokovania s USA o rámcovej dohode. Nerokuje o muničných skladoch, pristávacích dráhach, o skladoch paliva – toto nie je agenda MZVEZ SR, ale MO SR,“ uviedlo ministerstvo v stanovisku.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„Jednotlivé projekty modernizácie našej obrannej infraštruktúry posudzovalo MO SR od roku 2016 a v apríli 2018 tvrdilo, že „striktne odmieta akékoľvek tvrdenia, že by išlo o snahu o budovanie a modernizáciu leteckých základní USA na území SR“. Príspevok v rámci Európskej iniciatívy odstrašenia pre Slovensko predstavuje priestor na ušetrenie finančných prostriedkov, ktoré môžu byť využité na rozvoj ďalšej nevyhnutnej infraštruktúry v podmienkach OS SR. Zároveň je to možnosť zvýšenia kredibility našej krajiny voči spojencom v rámci NATO, ako aj posilnenie schopnosti SR v súvislosti s úlohou podpory hostiteľskej krajiny,“ uviedol rezort diplomacie.

Otázka pre Pašku: Prečo vediete tento mediálny súboj?

Rezort sa zároveň pýta Pašku, prečo vedie tento mediálny súboj s ministerstvom, pričom podsúva verejnosti zavádzajúce informácie. „Za nehoráznosť považujeme prirovnanie, že MZVEZ SR rokuje - tu pripomíname, že na žiadosť MO SR - o Dohode o obrannej spolupráci s USA ako o pozývacom liste,“ napísalo ministerstvo.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Text, ktorý citoval Paška, nie je podľa rezortu aktuálnym návrhom Dohody o obrannej spolupráci. „Je to jeden z pracovných návrhov textu, ktorý slovenská strana odmietla. Zverejnenie tohto neaktuálneho dokumentu možno vnímať ako účelový krok s cieľom pripraviť Slovensko o možnosť dohodnúť sa so Spojenými štátmi americkými na podmienkach poskytnutia finančnej podpory, ktoré budú pre SR výhodné,“ dodal rezort.

Lajčák obrat v rétorike rezortu obrany nechápe

Rezort obrany sa nebude rokovaní zúčastňovať

Rezort obrany minulý týždeň informoval, že sa nebude ďalej zúčastňovať na rokovaniach o finančnej pomoci v rámci Dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. Rozhodnutie MO SR prekvapilo rezort diplomacie, kritizoval ho aj prezident SR Andrej Kiska a niektorí opoziční aj koaliční poslanci. Šéf parlamentu a SNS Andrej Danko následne vyhlásil, že nikto neodmietol financie z USA na opravu slovenských letísk, lebo žiadne financie ponúknuté neboli.

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

MO SR potom vysvetlilo, že neodmietlo financie z USA na modernizáciu vojenských letísk. Najprv však podľa neho treba dokončiť rokovania o Dohode o obrannej spolupráci. Tie má podľa Gajdoša v gescii rezort diplomacie, ktorý však zatiaľ neakceptoval pripomienky Gajdošovho rezortu.

Chaos s finančnou pomocou

Rok pred parlamentnými voľbami začala SNS na čele s Andrejom Dankom ešte viac presadzovať svoju proruskú rétoriku. Najnovším problémom je odmietnutie finančnej pomoci od USA zo strany SNS. Oficiálne to v pondelok oznámil rezort obrany, ktorý patrí pod SNS. Danko však nskôr uviedol, že vlastne nikto nič neodmietol. Opozícia žiada odvolanie šéfa rezortu Petra Gajdoša, stranu Most-Híd to prekvapilo, podľa prezidenta Kisku je to absurdný postup, pre premiéra Petra Pellegriniho to stále nie je uzavretá téma.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Ak pomoc prijmeme, SNS vystúpi z koalície

Hladiny politických vôd opäť rozvíril Andrej Danko. Ten v diskusnej relácii pred necelými dvoma týždňami uviedol, že jeho strana odíde z vlády, ak bude prijatá finančná pomoc zo strany USA na rekonštrukciu letísk. O deň na to v pondelok to oznámil aj rezort obrany. Podľa nich by to ohrozilo suverenitu Slovenska. V minulosti však s pomocou zo strany USA problém nemali. Rezort zahraničia to prekvapilo už vtedy.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Danko dodal, že SNS odíde z vlády, ak bude finančná ponuka USA na rekonštrukciu vojenských letísk prijatá. Avizoval, že ak budú rokovania o ponuke pokračovať, budú národniari iniciovať uznesenie parlamentu. Argumentoval tým, že Slovensko má dosť svojich peňazí a žiadne iné vojská okrem cvičení na území SR byť nemôžu.

Rezort obrany sa nebude zúčastňovať rokovaní

Rezort obrany v pondelok informoval, že sa nebude ďalej zúčastňovať na rokovaniach o finančnej pomoci v rámci Dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. „Rezort obrany považuje za ohrozenie, respektíve obmedzenie suverenity Slovenskej republiky akékoľvek vytvorenie právnych podmienok na pôsobenie cudzích ozbrojených síl na území Slovenska na neurčitý čas,“ ozrejmila hovorkyňa rezortu Danka Capáková. Rezort argumentuje aj tým, že ponuka USA nereflektovala na operačné požiadavky Ozbrojených síl SR.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Nikto nič neodmietol

Nikto neodmietol financie z USA na opravu slovenských letísk, lebo žiadne financie ponúknuté neboli. Vyhlásil v ďalšej reakcii. Zároveň opakuje, že sa nemení zahraničnopolitická orientácia Slovenska. Uviedol, že USA vlastne Slovensku neponúkli 105 miliónov na rekonštrukciu letísk. „K tomu je ešte ďaleká cesta,“ povedal. Najprv by sa podľa neho musela podpísať bilaterálna zmluva s USA a ani to vraj nie je isté.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

„O žiadnej finančnej pomoci sa nerokuje. Kongres schválil len možnú pomoc vyčíslenú na každý rok. K realizácii takýchto čerpaní by však mohlo dôjsť až uzavretím osobitnej dohody, ktorá ale otvára podmienky prítomnosti cudzích vojsk aj v kontexte čerpania tých finančných prostriedkov. Sedliacky, tieto peniaze by sme nemohli chytiť do rúk a investovať do letísk, keby tu cudzie ozbrojené sily neboli,“ povedal Danko. Šéf parlamentu dodal, že aj keď sa nerokuje o trvalej prítomnosti cudzích ozbrojených síl, zmluva trvalú prítomnosť právne umožňuje.

Slovná prestrelka pokračovala. „S poľutovaním sa pozerám na to, ako ministerstvo zahraničných vecí opätovne zavádza občanov. Ak by ministerstvo zverejnilo doterajšie dohody a návrhy zmlúv, ukázala by sa pravda. Budem naďalej trvať na tom, že táto bilaterálna dohoda je pre Slovensko neprijateľná,“ uviedol v reakcii na stanovisko ministerstva hovorca Danka Tomáš Kostelník.

Zmena postoja?

Rezort obrany zároveň tvrdí, že takéto pôsobenie cudzích vojsk by mohlo byť v zmysle terminológie NATO považované za vytvorenie základne cudzích vojsk na území Slovenska, s čím vedenie ministerstva obrany zásadne nesúhlasí. V prípade podpisu dohody o obrannej spolupráci by sa podľa rezortu vytvoril precedens, ktorý by umožňoval umiestnenie cudzích vojsk území Slovenskej republiky.

Ministerstvo zároveň nesúhlasí ani s neopodstatneným zvýhodnením príslušníkov americkej armády, civilných zložiek, ich rodinných príslušníkov a amerických kontraktorov v porovnaní s príslušníkmi ozbrojených síl členských štátov NATO. V apríli minulého roka pritom ministerstvo pomoc zo strany USA uvítala.