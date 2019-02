Mistrík a Čaputová majú problém: Dohoda o odstúpení má trhlinu, za všetkým sú hlasovacie lístky

Ministerstvo vnútra oznámilo, že s tlačou hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta sa začne po 15. februári. Ako ďalej informoval tlačový odbor rezortu, údaje o kandidátoch, ktorí sa vzdajú kandidatúry po tomto dátume, zostanú na hlasovacom lístku. Pôvodné informácie pritom hovorili o tlači hlasovacích lístkov až 26. februára. Táto skutočnosť značne skomplikuje situáciu pre kandidátov Roberta Mistríka a Zuzanu Čaputovú.

Tí sa ešte 22. januára v rámci stretnutia s opozičnou stranou OĽaNO dohodli na postupe v závislosti prichádzajúcich prieskumov. Podľa výsledkov týchto prieskumov boli obaja ochotní sa vzdať v prospech toho úspešnejšieho v záujme menšieho trieštenia hlasov.

Zuzana Čaputová a Robert Mistrík Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Možné scenáre

Obaja sa teraz musiac zariadiť podľa dvoch scenárov. Buď sa dohodnú na odstúpení v prospech silnejšieho kandidáta už teraz, alebo pôjdu do prvého kola prezidentských volieb každý za seba. V druhom prípade však hrozí riziko rozštiepenia hlasov medzi týchto dvoch kandidátov.

Ministerstvo vnútra zároveň opakovane upozorňuje, že pondelok 11. februára je posledný deň lehoty na delegovanie člena okrskovej a okresnej volebnej komisie pre voľby prezidenta. Po uplynutí lehoty už nie je možné člena delegovať. Oprávnení delegovať sú politické strany zastúpené v NR SR (vrátane Slovenskej konzervatívnej strany – bývalá strana #Sieť) a petičné výbory, resp. osoby určené na styk s orgánmi verejnej správy, uvádza rezort v tlačovej správe.

Voľby prezidenta SR budú 16. marca. V prípade, že žiaden kandidát nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov voličov, dvaja najúspešnejší kandidáti postúpia do druhého kola, ktoré sa uskutoční 30. marca. Nový prezident by mal nastúpiť do funkcie 15. júna 2019 na pravé poludnie.