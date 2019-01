Opozícia to myslí s porážkou Smeru vážne: FOTO Kľúčová dohoda vznikla pri bryndzových haluškách

Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič a členovia Veronika Remišová a Ján Budaj sa dnes stretli na pracovnom obede s prezidentkými kandidátmi Zuzanou Čaputovou a Róbertom Mistríkom. Keďže OĽaNO vlastného kandidáta nepostaví, kandidovať nebude ani Veronika Remišová, v hre je ešte možnosť podpory. Po pracovnom obede obaja kandidáti uviedli, že sú pripravení vzdať sa v prospech iného kandidáta.

Opoziční kandidáti sú pripravení spojiť sa

Pracovný obed sa skončil krátko pred druhou. Obaja kandidáti vystúpili na tlačovke. „Dohodli sme sa, že budeme konať zodpovedne,“ povedal po obede Mistrík s tým, že počkajú do najbližšieho prieskumu a uvidia, ako sa bude situácia vyvíjať. Je pripravený vzdať sa mandátau a rozhodnúť sa zodpovedne v prípade, že Zuzana Čaputová bude mať v prieskume viac hlasov.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Slovensko teraz čelí podľa Čaputovej jednej z najväčších výziev. „V prípade ak prieskumy v priebehu najbližších týždňov ukážu, že moje preferencie sú menšie ako napríklad šance p. Mistríka, som pripravená odstúpiť,“ povedala Čaputová s tým, že víkendový prieskum nemusí byť medzníkom, no môže byť signálom. Najneskôr o dva týždňe sa majú znova stretnúť a rozprávať sa o ďalších možnostiach. Obaja sú však pripravení spojiť sily v prospech spoločného opozičného kandidáta.

Matovič je rád, že obaja prijali pozvanie a že Mikloško pozvanie odmietol. „Mali sme sa o čom rozprávať a že obaja kandidáti potvrdili svoj prísľub z minulého roka, že budú reflektovať názor ľudí a nie svoj vlastný,“ uviedol. Remišová dodala, že by chceli kandidáta, ktorý by bol pomyselným mostom a spájal.

Šefčovič nie je vhodný kandidát

Na otázku prečo je podľa nich Maroš Šefčovič nevhodným kandidátom napriek tomu, že je prozápadný a bez káuz, odpovedali jasne. „Jeho problém nie je jeho osoba, ale jeho strana, ktorá ho tam nominovala. Stal sa kandidátom z vôle Roberta Fica,“ uviedol Mistrík. V podobnom duchu sa vyjadrila aj Čaputová. „Je tam hodnotový súlad so stranou Smer,“ dodala Čaputová.

Zmení Mikloško názor?

OĽaNO, rovnako ako Róbert Mistrík, preferuje možnosť spájania kandidátov. Podľa nich je trieštenie hlasov medzi opozičnými demokratickými kandidátmi nebezpečné. Najlepšou možnosťou by bolo, ak by sa niektorí kandidáti vzdali v prospech jedného spoločného opozičného kandidáta. Takúto možnosť avizoval pred pár týždňami aj Róbert Mistrík, ktorý kandiduje s podporou strany SaS. Jeho protikandidáti však nesúhlasili.

František Mikloško však spočiatku takúto možnosť nepripúšťal a o odstúpení v prospech iného kandidáta vôbec neuvažoval. Dokonca neprišiel ani na pracovný obed. Doobedu túto informáciu potvrdila jeho hovorkyňa Eva Güttlerová. Podľa našich informácií však Mikloško zrejme zmenil názor. Predstaviteľom hnutia OĽaNO v sms-ke napísal, že sa s nimi stretne večer a že v tom celom predsa len vidí zmysel.

Remišová kandidatúru odmietla

Veronika Remišová minulý týždeň vyvrátila všetky špekulácie a oznámila, že sa nechysta uchádzať sa v týchto voľbách o prezidentské kreslo. Poďakovala za podporu, no v politike ako prezidentka nedosiahne to, s čím prišla do politiky. Podľa nej zmenu na Slovensku dosiahne iba nová vláda. Podľa nej je Maroš Šefčovič ako prezident a ostatní trieštenie bagatelizujú.

Matovič minulý týždeň avizoval, že pozýva trojicu kandidátov na post prezidenta Čaputovú, Mikloška a Mistríka na rokovanie za okrúhlym stolom. Stále si totiž myslí, že táto trojica by sa mala ešte pred prvým kolom navzájom dohodnúť na spoločnom zjednocujúcom kandidátovi, ktorého následne OĽaNO podporí. Záujemcovia o Prezidentský palác majú čas na podanie svojich kandidatúr do 31. januára do polnoci. Voľby prezidenta SR sa budú konať 16. marca. V prípade nezvolenia hlavy štátu v prvom kole sa uskutoční druhé, ktoré sa bude konať 30. marca.