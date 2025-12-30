Donald Trump naďalej zvažuje predaj stíhačiek F-35 Turecku: Izrael je však proti

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump zvažuje predaj stíhačiek F-35 Turecku. Vyjadril sa tak v pondelok počas návštevy izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v jeho sídle na Floride, ktorý tento krok odmieta. Informuje správa agentúry AFP.
„Veľmi vážne o tom premýšľame,“ odpovedal Trump na otázku o možnom predaji spomínaných stíhačiek Turecku. Spojené štáty tesne pred koncom Trumpovho prvého funkčného obdobia v decembri 2020 uvalili na Turecko niektoré sankcie za to, že nakúpilo od Ruska mobilný systém protivzdušnej obrany S-400. V dôsledku toho Washington tiež vyradil Ankaru z programu stíhačiek F-35, v ktorom mala figurovať ako nákupca lietadiel, ale aj výrobca niektorých dielov.
Trump má dobré vzťahy s tureckým prezidentom
AFP konštatuje, že Trump má dobré vzťahy s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, a to napriek Erdoganovej kritike Izraela za jeho konanie v Pásme Gazy. Šéf Bieleho domu v septembri privítal tureckého prezidenta na rokovaní vo Washingtone. Erdogan po stretnutí povedal, že s americkým náprotivkom dosiahli významný pokrok. Izraelskí politici tvrdia, že stíhačky F-35 by priniesli výhody Turecku v prípade prípadnej vojny. Francúzska tlačová agentúra pripomína, že Izrael a Turecko sa sporia aj v otázke vojnou zničenej Sýrie, ktorá susedí s oboma krajinami.
Trump na otázku o možnom konflikte medzi Izraelom a Tureckom označil Erdogana za svojho veľmi dobrého priateľa. „Nebudeme mať problém,“ povedal americký prezident a konštatoval, že sa „nič nestane“. Počas svojho prvého funkčného obdobia Trump súhlasil s predajom stíhačiek F-35 Spojeným arabským emirátom po tom, čo uznali Izraelský štát. V novembri tohto roka Trump oznámil, že USA a Saudská Arábia uzavreli dohody v oblasti civilnej jadrovej energetiky a nákupe stíhačiek F-35 Rijádom.