Prezidentská debata Mistríka s Čaputovou: Nepovažujeme sa za súperov, tvrdia kandidáti

BRATISLAVA – Prezidentskí kandidáti Robert Mistrík a Zuzana Čaputová sa považujú skôr za spolukandidátov ako súperov. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V Politike, v ktorej sa zhodli na väčšine otázok. Mistrík za svoju výhodu považuje napríklad to, že je nezávislý kandidát. Čaputová, naopak, svoju politickú príslušnosť vníma ako dôkaz, že to so spoločenskou zmenou myslí vážne.

Podľa Čaputovej rozdiely medzi kandidátmi vychádzajú z ich profesijných skúseností. S Čaputovou ako právničkou sa spája spravodlivosť, s Mistríkom ako vedcom modernizácia Slovenska. Čaputová zdôraznila, že nemá na mysli len spravodlivosť v právnom slova zmysle, ale aj sociálnu spravodlivosť, alebo spravodlivosť v životnom prostredí. Ako prezidentka by napríklad nepodpísala zákon, ak by v ňom nebola kvalitne vypracovaná doložka o environmentálnych vplyvoch.

Zuzana Čaputová Zdroj: TASR - Martin Baumann

Kandidáti hovorili aj o partnerstvách párov rovnakého pohlavia. Mistrík vyhlásil, že manželstvo je rezervované pre vzťah muža a ženy, no párom rovnakého pohlavia treba priznať práva ako nahliadanie do zdravotnej dokumentácie, alebo uľahčiť vysporiadanie majetku. Je však proti adopcií detí homosexuálnymi pármi. Čaputová uviedla, že je za registrované partnerstvá. Podľa svojich slov by sa tiež snažila obrúsiť hrany a znížiť strach z inakosti, ktorý pri tejto téme existuje.

Postoj kandidátov k extrémistom

Obaja kandidáti tiež avizovali, že by v kontakte s politickou reprezentáciou extrémistov zachovali rovnaký prístup ako súčasný prezident Andrej Kiska a nepozývali by ich na politické rokovania. Zdôrazňujú však, že by určite neignorovali voličov takýchto strán. "Voličská základňa sa dáva do jedného balíka s politickou reprezentáciou, ale je tam veľký rozdiel," poznamenala Čaputová. "Treba sa pozerať na starosti voličov," súhlasil Mistrík.

Robert Mistrík Zdroj: TASR/Dušan Hein

Čaputová a Mistrík tiež zopakovali, že by za ústavného sudcu nevymenovali predsedu Smer-SD Roberta Fica. "Považujem za dobré to komunikovať aj z pohľadu prezidentského kandidáta, pretože tým vyjadrujeme isté hodnoty," povedala Čaputová, ktorá zároveň vyjadrila ľútosť, že politici nevyužili možnosť zmien vo voľbe ústavných sudcov. Mistrík ocenil, že má voľba ústavných sudcov taký verejný priestor, pretože títo sudcovia majú podľa neho veľkú moc.