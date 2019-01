Ďalší kandidát v boji o prezidentský post: Svoj zámer ohlásil aj Ivan Zuzula

BRATISLAVA - Do boja o Prezidentský palác sa hlási ďalší kandidát. Podpisy potrebné na kandidatúru odovzdal Ivan Zuzula, ktorý kandiduje ako občiansky kandidát s podporou Slovenskej konzervatívnej strany.

"Odovzdali sme 16.542 podpisov od občanov," povedal Zuzula, ktorý chce svojou kandidatúrou dať priestor pre konzervatívnu časť spoločnosti. "Zámerom mojej kampane bude prezentovať konzervatívne, tradičné hodnoty politiky," vyhlásil.

Ivan Zuzula Zdroj: Topky, archív

Hlási sa k témam ako prosperita, podpora rodiny a udržateľný rozvoj. "Chcem byť prezidentom pre prosperujúce Slovensko a slúžiť ľuďom tohto štátu sedem dní v týždni," povedal s tým, že prosperovať by mali pracovití ľudia a nie zlodeji. Dôležitou témou je podľa neho aj hrozba klimatickej zmeny. Prezidentské voľby budú v sobotu 16. marca, prípadné druhé kolo 30. marca. Návrhy kandidátov je možné doručovať do 31. januára 2019 do polnoci.