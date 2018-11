ROZHOVOR s Jánom Strukom, kandidátom na post primátora Košíc

Čo bolo dôvodom vášho rozhodnutia kandidovať na post primátora?

Hlavným dôvodom je veľké plytvanie s mestským majetkom. Mesto potrebuje primátora z praxe, s praktickými skúsenosťami. Rozprávkarov - teoretikov, ktorí nám stále niečo sľubujú a neurobia nič, lebo to nevedia, už máme dosť. Som človekom z praxe a s veľkými odbornými skúsenosťami. Primátor má byť človek, ktorý narába s majetkom mesta ako so svojím vlastným, chráni ho, zveľaďuje a nedovolí ho rozkrádať.

Ktoré sú základné body vášho volebného programu, o ktoré sa opierate?

Je to na prvom mieste výstavba mestských nájomných bytov, ďalej vyriešenie parkovania v meste, hospodárnosť mesta, transparentnosť mesta, riešenie problematiky sídliska Luník IX a zlepšenie čistoty ovzdušia v meste.

Často hovoríte o hospodárnosti mesta. Ako ju chcete zabezpečiť?

Hospodárnosť mesta sa dá zabezpečiť jedine sústavnou kontrolou. Je potrebné, aby všetky odbory na magistráte, ako aj všetky mestské podniky priložili ruky k dielu. Treba strážiť všetky zákazky, nezvyšovať ceny za práce, ako napríklad oprava dlažby na Hlavnej ulici, nedrancovať mestské lesy, nerozhadzovať peniaze.

Koľko peňazí prišlo, toľko minieme, a je jedno za čo, skrátka musíme fungovať hospodárne. Pri výberových konaniach je potrebné ustrážiť transparentný výber dodávateľa, u ktorého korešponduje kvalita s cenou.

Mesto musí na svojej internetovej stránke pravidelne uverejňovať stav hospodárenia s finančnými prostriedkami, aby sa občan mohol oboznámiť s hospodárením mesta. Občan je najlepším kontrolným orgánom. Zároveň chcem presadiť hmotnú zodpovednosť vedenia mesta, ako aj poslancov za ich rozhodnutia. Viem, že to bude náročná práca, ale kto chce, ten to dokáže.

V rámci svojej kampane ste sa verejne vyjadrili, že chcete riešiť situáciu na Luníku IX presťahovaním jeho obyvateľov. Môžete to špecifikovať?

Ak Rómovia chcú lepšie a kultúrnejšie žiť, potrebujú prácu. V súvislosti s tým je pre nich nutné presťahovať sa tam, kde je dostatok práce. Keďže väčšina z nich nemá dostatočné vzdelanie, ale sú fyzicky zdatní a šikovní, môžu sa zamestnať v poľnohospodárstve, v kameňolome, v lesnom hospodárstve, pri úprave vodných tokov a podobne. Mám vytypovaných pár miest, ktoré by tieto podmienky spĺňali, a Rómovia by si svojpomocne postavili nové a krajšie bývanie ako na sídlisku Luník IX.

Prvé miesto vášho volebného programu patrí výstavbe nájomných bytov. Aké sú vaše konkrétnejšie plány v oblasti bývania a v sociálnej oblasti?

Mesto už 20 rokov nepostavilo pre svojich občanov mestské nájomné byty. Je dôležité tieto nájomné byty začať urýchlene stavať. Pre mladých ľudí by to bol dobrý štart do života. Kúpiť si byt je dnes pre mladého začínajúceho človeka takmer nemožné. Zároveň by nájomné byty privítali aj starší občania, ktorí sú samostatní a nepotrebujú ešte žiť v domovoch dôchodcov.

V meste je nedostatok miest v domovoch dôchodcov. Je našou povinnosťou zabezpečiť košickým dôchodcom, ktorí budovali a skrášľovali naše mesto, miesto na pokojné prežitie jesene svojho života. Dnes sa robia poradovníky na miesta v domovoch dôchodcov a väčšina čakateľov sa umiestnenia ani nedožije.

V čom vidíte potenciál mesta a ako ho chcete z pozície primátora využiť?

V Košiciach žije veľa múdrych, šikovných a rozhľadených ľudí, len im musíme načúvať, a práve v nich vidím veľký potenciál mesta. Je dôležité dať šancu občanom mesta a zapájať ich do rozhodovania. Potrebujeme zbúrať bariéru medzi mestom a občanmi. Výsledok sa dostaví. Už sme sa poučili, že nie je dobré, ak sa rozhoduje o nás bez nás.

Jednou z najrozoberanejších tém je parkovanie v Košiciach. Aké riešenie je podľa vás najlepšie?

Jedným z najväčších problémov Košíc je parkovanie. V meste je potrebné postaviť nové parkoviská aj parkovacie domy. V širšom centre postaviť záchytné parkoviská s napojením na integrovanú dopravu. Je nutné odkloniť tranzitné vozidlá z mesta. Rezidenti by dostali rezidenčné karty za symbolický poplatok.

Každému, kto má bydlisko v meste a požiadal by o parkovaciu kartu, by ju magistrát doručil na adresu. Magistrát by následne zaslal platobný príkaz na úhradu parkovania spolu s daňou z nehnuteľnosti, aby občan nebol zaťažený behaním po úrade.

Téma počtu mestských častí sa rozoberá už dlho. Ktorý model je podľa vás najvhodnejší a prečo?

Rušenie mestských častí je veľmi citlivou témou. Ja si myslím, že 22 mestských častí je na Košice veľa. Lenže dôležitý je názor občanov a určite by som sa poradil s nimi. Nech občania posúdia, či potrebujeme toľko mestských častí, aké sú náklady na ich fungovanie a či všetky mestské časti spĺňajú účel.

V predchádzajúcich voľbách do orgánov samosprávnych krajov ste sa uchádzali o post predsedu Košického samosprávneho kraja, kandidatúry ste sa však vzdali. V čom sú pre vás tieto voľby iné, respektíve nehrozí podobný scenár?

Dal som si urobiť prieskum medzi občanmi mesta v rôznych mestských častiach s otázkou: "Koho z kandidátov z pohľadu odbornosti a praxe by ste volili za primátora?" Z 1000 respondentov sa väčšina zhodla v názore, že skoro všetci kandidáti sú teoretici.

Až 74 percent opýtaných sa vyjadrilo v môj prospech, pretože dávajú prednosť odbornosti a praxi pred teóriou. Chcem ukázať občanom, že viem a chcem robiť a nie iba sľubovať. V žiadnom prípade sa nepripojím k armáde odstupujúcich kandidátov na primátora.