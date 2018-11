Obľúbená starostka končí, nahradiť ju môže táto známa tvár. Sľubuje vyriešiť najväčší problém!

Hoci je bratislavská mestská časť Podunajské Biskupice pomerne obľúbenou a pokojnou časťou Bratislavy už niekoľko rokov sa jej obyvatelia stretávajú pri cestovaní do centra s hodinovými dopravnými zápchami. Vyriešiť problém by mohla nová električková trať z centra mesta priamo do Podunajských Biskupíc. Ako jeden z hlavných programových bodov to sľubuje bývalý novinár, dnes manažér a člen Rady pre vysielanie a retransmisiu Zoltán Pék. Ten sa totiž uchádza vo voľbách o post starostu Podunajských Biskupíc práve aj pre niekoľko rokov trvajúci dopravný problém, ktorý miestny ľuďom komplikuje život. „Nikdy som nevlastnil vodičský preukaz, takže celý život jazdím MHD. Do centra mesta dochádzam skoro každý deň a preto vnímam názory ľudí a potrebu situáciu vyriešiť. Električková trať by rozhodne uľahčila ľuďom každodenný život,“ tvrdí Zoltán Pék, ktorý bol dlhé roky tvárou spravodajstva RTVS. Na starostu kandidiuje aj s podporou SaS, Most-Híd, Sme rodina, NOVA a OKS. Odporúča ho aj trojnásobná starostka Alžbeta Ožvaldová, ktorá už tieto voľby nekandiduje.

Kandidátmi na starostu mestskej časti sú okrem Zoltána Péka tiež Zoran Kupkovič, Roman Lamoš, Ján Kšiňan, Ján Španko, Milan Černý, Ján Duranský, Kristián Kevický, Andrej Bojczún a Martin Halás. Súčasná starostka Podunajských Biskupíc Alžbeta Ožvaldová svoj post už v novembrových komunálnych voľbách obhájiť nechce, kandiduje len na mestskú poslankyňu.