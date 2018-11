Prešov má staronovú primátorku: Mesto opäť povedie Andrea Turčanová

Turčanová získala celkovo 14 205 hlasov, Hagyari 8 921. Na ďalších miestach sa za nimi sa umiestnili Richard Drutarovský (Spolu-občianska demokracia, Progresívneho Slovensko, OKS - 2 648 hlasov), Miroslav Benko (Smer-SD-SNS-Most-Híd, 2 560), František Oľha (SaS, Sme-rodina, Šanca, DS - 2360 ), Stanislav Grega (nezávislý - 233) a Igor Dužda. (SRK - 133). Volebná účasť v krajskom meste dosiahla takmer 43,2 percent. O výsledkoch agentúru SITA informoval predseda mestskej volebnej komisie Ivan Oľha.

Primátorka Andrea Turčanová oslávila úspech v spoločnosti svojej rodiny a straníckych kolegov v prešovskej centrále Kresťanskodemokratického hnutia (KDH). „Chcem v tejto chvíli predovšetkým poďakovať všetkým Prešovčanom, ktorí prišli k voľbám a povedali, že naozaj myslia, že to, čo sme v kampani povedali, že sme Prešovrozhýbali a ideme ďalej, že chceme pokračovať, dali nám dôveru,“ uviedla Turčanová. Za podporu sa poďakovala aj politickým stranám, ktoré ju podporili.

„Pracovali s plným nasadením a ja im za to veľmi pekne ďakujem. Sľubujem, že po zložení sľubu budeme pracovať ešte viac ako doteraz,“ uviedla. K svojim najbližším plánom uviedla, že ako úradujúca primátorka nebude hovoriť o prvých sto dňoch vo funkcii, ale bude pokračovať v tom, čo začala. „Myslím si, že toho máme ešte dosť pred sebou. Zároveň pripravujeme nové projekty, ktoré boli predstavené v kampani. Budem razantne a rozhodne pokračovať v práci a v tom, čo si myslím, že je pre Prešov dobré,“ uviedla.

Turčanovej prišiel s kyticou kvetov k víťazstvu zagratulovať aj jej stranícky kolega a predseda PSK Milan Majerský. Uviedol, že sa teší na pokračovanie vzájomnej spolupráce. „Tá tu už bola uplynulý rok a ďalšie štyri roky sú pred nami. Chceme rozhýbať nielen Prešov, ale aj kraj a tak ako som to povedal pred voľbami, Prešovako krajské mesto je ako srdce, ktoré má pumpovať krv do všetkých žíl do okresných miest, do obcí, takže je to metropola kraja, ktorú chceme pozdvihnúť. Teším sa na nové projekty, ktoré sú pred nami,“ uviedol Majerský.

Víťazstvo vo voľbách prišiel do Prešova osláviť aj predseda KDH Alojz Hlina. „Ďakujem pani Turčanovej, že pomohla KDH. KDH bolo ťažko zranené v 2016 a takto pred rokom sme sa tu tešili s Milanom Majerským z jeho úspechu a teraz sa tešíme z úspechu pani Turčanovej a verím, že o rok a pol sa budeme tešiť z toho, že sme normálna krajina a každá normálna krajina má kresťanských demokratov.,“ povedal šéf kresťanských demokratov.

Neúspešný kandidát Pavel Hagyari priznal svoju porážku už po spočítaní zhruba polovice volebných obvodov a víťazke volieb poslal sms s gratuláciou. „Treba poblahoželať víťazovi, teda pani primátorke, akceptovať to, ako rozhodli ľudia,“ uviedol v prvej reakcii a následne dodal: „Politika nemá logiku. Je mi to divné, pretože ekonomické výsledky mesta nie sú ideálne, je pomerne veľa sťažností na fungovanie mesta. Ľudia sa ale rozhodli a treba to akceptovať ako fakt.“ Hagyari, ktorý mesto viedol v rokoch 2006 až 2014, zároveň uviedol, že o štyri roky sa už určite kandidovať nechystá.

Zároveň priznal, že z výsledkov je trochu sklamaný, „Mal som nejaké prieskumy, ktoré ukazovali, že by mala byť nejaká šanca. Zrejme rozhodla aj disciplína voličskej základne. Musím povedať, že aj účasť bola vyššia, takže sme očakávali, že výsledky budú o niečo lepšie. Ako som už ale povedal, treba rešpektovať vôľu občana a chcem popriať Prešovu veľa šťastia a rozvoja,“ uviedol na záver Hagyari.