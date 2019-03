Kampaň pred prvým kolom prezidentských volieb sa blíži ku koncu: Kandidátom zostáva pár hodín

Kampaň sa teda začala 10. januára a pred prvým kolom volieb prezidenta sa končí 13. marca o polnoci. Po skončení kampane začne platiť volebné moratórium, počas ktorého je zakázaná akékoľvek činnosť v prospech alebo neprospech kandidátov. Prvé kole volieb hlavy štátu sa uskutoční v sobotu 16. marca od 7:00 do 22:00 a o priazeň približne 4,45 milióna voličov sa v ňom uchádza 13 kandidátov.

Popri politických diskusiách a politickej reklame v rozhlase a televízií sú súčasťou kampane aj predvolebné plagáty, bilbordy a ďalšie propagačné materiály. Ako informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra SR, nové plagáty a bilbordy môžu pribúdať až do konca kampane. Zákon o volebnej kampani nestanovuje povinnosť odstraňovať počas moratória už umiestené plagáty, počas moratória sa ale už nemôžu umiesťovať žiadne ďalšie.

„V čase volebného moratória nemožno viesť kampaň, vylepovať nové plagáty, respektíve bilbordy. Zákon nerozlišuje veľkosť plagátov,“ upozornil rezort vnútra. Ako doplnilo ministerstvo vnútra, „sankcie za porušenie volebného moratória sú pre kandidátov na prezidenta od 2 000 eur do 30-tisíc eur a pre tretiu stranu od 1 000 eur do 10-tisíc eur“. Zákon o volebnej kampani taktiež zakazuje zverejňovať výsledky volebných prieskumov, pričom tento zákaz začal platiť už 14 dní pred 1. kolom volieb, teda 2. marca o 0:00, a platí až do skončenia hlasovania.

Do volieb prezidenta SR bolo oficiálne zaregistrovaných 15 kandidátov. Po odstúpení kandidáta Strany maďarskej komunity (SMK) Józsefa Menyhárta a vedca Róberta Mistríka sa o hlasy voličov v piatych priamych voľbách prezidenta SR uchádzajú dve ženy a 11 mužov. Kandidátmi sú podpredseda NR SR Béla Bugár, advokátka Zuzana Čaputová, novinár Martin Daňo, sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin, vysokoškolský pedagóg Eduard Chmelár, poslanec NR SR Marian Kotleba, poslanec NR SR Milan Krajniak, bývalý politik František Mikloško, podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, politológ Róbert Švec, podnikateľka Bohumila Tauchmannová, bezpečnostný analytik Juraj Zábojník a vysokoškolský pedagóg Ivan Zuzula.

Podľa Ústavy SR je za prezidenta zvolený ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov voličov, uskutoční sa o 14 dní, v sobotu 30. marca, druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí získajú najväčší počet platných hlasov. V 2. kole volieb je za prezidenta zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov zúčastnených voličov.