Béla Bugár už odvolil, všetko je na ľuďoch: VIDEO Priznal zdravotné problémy!

BRATISLAVA - Jeden z prezidentských kandidátov a zároveň líder strany Most-Híd Béla Bugár už odovzdal spoločne so svojou manželkou svoj hlas. Priznal, že by sa chcel dostať do druhého kola, no rozhodnúť musia voliči. Priznal však, že kvôli zdravotného stavu strávi dnešný deň prípravou na operáciu, ktorá ho čaká budúci týždeň.

Podľa Bugára musia rozhodnúť voliči, sám si netrúfa odhadnúť, ako dopadnú výsledky volieb. „Neviem, nikdy som nebol dobrý v tom, že by som predpovedal plus mínus koľko. Bol by som rád keby som bol veľmi blízko alebo priamo v druhom kole. Ale tie posledné čísla boli všelijaké,“ priznal Bugár.

Bugára čaká operácia

Líder Mosta priznal, že má nejaké zdravotné problémy. „Vzhľadom na to, že budúci týždeň v utorok idem do nemocnice na operáciu, musím sa dať do poriadku. To znamená ostrihať si vlasy a tak ďalej, lebo päť týždňov potom nemôžem sedieť. Pripraviť si všetky veci do nemocnice a večer potom budeme čakať na výsledky,“ uviedol Bugár.

„Absolvuje výmenu zlomenej platničky,“ uviedla pre Topky hovorkyňa strany Klára Debnár.

Vždy je to o veľkých cieľoch

Na otázku, či z neho opadol predvolebný tlak odpovedal vtipom. „Na tlak sú lieky.“ Sám nejaký väčši tlak však nepociťoval. „Za tých 29 rokov už som toto toľkokrát zažil, že nie.“ Ak sa do druhého kola nedostane, istá forma prehry či osobného neúspechu to predsa len bude. „Viete čo, je to o tom, že človek má nejaké veľké ciele. Človek sa snaží a nemusí sa to podariť.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Tak to podľa neho bolo aj v parlamentných voľbách 2016. „Ja viem, ako sme prežívali to, keď sme získali 6,5 percenta. Musíte to prekonať. Samozrejme, za každý hlas budem vďačný.“ Bugár uviedol, že po výsledkoch bude tlačovka a budú sa musieť rozhodnúť, ako ďalej. Podľa neho to nie je prieskum do parlamentných volieb, no v prospech ich kandidátov do eurovolieb to nápomocné byť môže, dodal.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar