FOTO Ako sme volili od Kováča po Kisku: Výnimočný Gašparovič, premiérový Schuster

BRATISLAVA - Slovensko sa už o pár hodín dozvie výsledky prvého kola prezidentských volieb. Pôjde o v poradí šiestu voľbu, no piateho prezidenta, ktorého si občania vyberajú. Okrem Michala Kováča boli všetci prezidenti volený občanmi, prvým z nich bol Rudolf Schuster. Jedine Ivan Gašparovič bol prezidentom dve funkčné obdobia. V tohtoročných prezidentských voľbách máme medzi kandidátmi opäť aj ženy. Pozrite sa na to, ako sme volili v minulosti.

V sobotu 16. marca sa uskutoční prvé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky. V prípade, že v ňom žiadny z uchádzačov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, bude sa druhé kolo konať 30. marca. Zatiaľ najväčšími favoritmi medzi kandidátmi sú Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič. Pôjde v poradí šiestu voľbu o piateho prezidenta Slovenska. Pozrite si prehľad, ako Slováci volili v minulosti.

Vladimír Mečiar a Michal Kováč Zdroj: TASR/Miroslava Cibulková

Prezidentské voľby 2014

V prvom kole volieb sa zúčastnilo celkovo takmer dva milióny ľudí, čo predstavovalo niečo vyše 43 %. Víťazom sa stal Robert Fico so ziskom viac ako pol milióna hlasov. Do druhého kola spolu s ním postúpil Andrej Kiska, ktorého volilo niečo vyše 450-tisíc občanov Slovenska. Tretie miesto obsadil vtedy nezaradený poslanec Radoslav Procházka. Na ďalších miestach sa umiestnili občiansky kandidát Milan Kňažko, Gyula Bárdos (SMK), Pavol Hrušovský (KDH, Most-Híd, SDKÚ), Helena Mezenská (OĽaNO), Ján Čarnogurský, Viliam Fischer a ďalší.

Zdroj: topky

V druhom kole súperil Robert Fico s Andrejom Kiskom. Výsledky však mnohých prekvapili. Po výhre v prvom kole bol aj naďalej favoritom Robert Fico. Ľudia však rozhodli inak. Prezidentom sa stal Andrej Kiska, ktorého volilo takmer 60 % ľudí, čo predstavuje niečo vyše 1,3 milióna hlasov. Jeho protikandidát Fico získal podporu okolo 40 % (893 841 hlasov). Kiskovi končí funkčné obdobie v júni tohto roka.

Zdroj: topky

Inaugurácia prezidenta Andreja Kisku 15. júna 2014 Zdroj: TASR - Martin Baumann

Jediný, kto pôsobil dve funkčné obdobia

Ivan Gašparovič, ktorý bol zvolený za prezidenta v roku 2004 bol tretím prezidentom samostatnej Slovenskej republiky. Bol to však taktiež jediný a prvý prezident, ktorý vo svojej funkcii pôsobil dve funkčné obdobia, a teda dokopy 10 rokov.

Ivan Gašparovič po postupe do druhého kola volieb 2004 Zdroj: TASR - Vladimír Benko

Ivan Gašparovič vyhral prezidentské voľby v roku 2004 v druhom kole a stal sa tak po Rudolfovi Schusterovi ďalšou hlavou štátu, a nie na krátko. Ako jediný bol vo svojej funkcii najdlhšie. V ďalších prezidentských voľbách v roku 2009 totiž potvrdil svoju pozíciu na čele štátu, keď zvíťazil so ziskom viac ako 55 % nad Ivetou Radičovou.

Prezidentské voľby 2009

V rámci prvého kola prezidentských volieb v roku 2009 bolo zapísaných viac ako štyri milióny oprávnených voličov, z čoho svoje volebné právo využilo viac ako 43 %. To predstavovalo takmer dve milióny platných hlasovacích lístkov, ktoré boli vo voľbách odovzdané. Víťazom prvého kola bol so ziskom viac ako 46 % už vtedy aktívny prezident Ivan Gašparovič. Nasledovala za ním Iveta Radičová s viac ako 38 %, tretím bol František Mikloško, ktorý získal len niečo cez 5 %. Za ním nasledovala Zuzana Martináková, Milan Melník, Dagmar Bollová a Milan Sidor.

Zdroj: topky

Druhé kolo s náskokom viac ako 11 % s prehľadom vyhral Ivan Gašparovič, ktorý sa so ziskom viac ako 55 % stal prvým prezidentom v histórii samostatnej Slovenskej republiky, ktorý svoj mandát vykonával aj počas ďalšieho funkčného obdobia. Iveta Radičová v druhom kole získala vyše 44 % podpory od občanov.

Zdroj: topky

Prezidentské voľby 2004

Prezidentské voľby sa v roku 2004 uskutočnili v prvom kole 4. apríla a v druhom kole 17. apríla. Prvé kolo s viac ako 10 % náskokom vyhral bývalý premiér Vladimír Mečiar za stranu HZDS. Nasledoval Ivan Gašparovič so ziskom viac ako 22,28 % a len par stotín za ním zaostával na treťom mieste vtedajší minister zahraničných vecí Eduard Kukan so ziskom 22,10 %. Za ním nasledoval vtedy aktuálny prezident Rudolf Schuster, ktorý sa so ziskom menej ako 8 % neprebojoval do druhého kola, a tak sa druhého funkčného obdobia nedočkal. Nasledovali František Mikloško, Martin Bútora, Ján Králik, Jozef Kalman, Július Kubík, Jozef Šesták, Stanislav Bernát.

Zdroj: topky

V druhom kole prezidentských volieb sa 17. apríla uchádzali o hlasy voličov Ivan Gašparovič a Vladimír Mečiar. Prvý menovaný, Ivan Gašparovič, suverénne prekonal Vladimíra Mečiara o takmer 20 % a so ziskom skoro 60 % sa ujal funkcie prezidenta.

Zdroj: topky

Schuster bol prvý, koho si zvolili samotní občania

Funkcie druhého prezidenta samostatnej republiky sa ujal po voľbách v roku 1999 Rudolf Schuster. Stalo sa tak však po tom, ako sa zmenili pravidlá voľby prezidenta Slovenskej republiky. Išlo totiž o historicky prvé priame voľby v krajine, čo znamenalo, že prezidenta krajiny už nevolili poslanci v parlamente ale samotní občania krajiny, ktorí majú hlasovacie právo. Shuster sa o post prezidenta uchádzal ako spoločný kandidát vládnej koalície.

Rudolf Schuster Zdroj: Miro Vacula

Inaugurácia Rudolfa Schustera sa odohrala 15. júna 1999 a vo svojej funkcii strávil 5 rokov. V nasledujúcich voľbách sa mu už nepodarilo dostať do druhého kola a tým sa nemohol stať znova prezidentom.

Prezidentské voľby 1999

Prvýkrát dostali občania krajiny možnosť hlasovať v prezidentských voľbách v roku 1999. 15. mája sa uskutočnilo prvé kolo volieb. Vo voľbe boli odovzdané platné hlasovacie lístky v počte takmer troch miliónov čo predstavovalo účasť viac ako 73 % voličov. Išlo tak prezidentské voľby s najvyššou účasťou v histórii Slovenska. V prvom kole vyhral Rudolf Schuster so ziskom viac ako 47 %. Nasledoval ho Vladimír Mečiar s viac ako 37 % zisku. Percentuálne ďaleko za nimi skončila na treťom mieste Magdaléna Vášaryová s menej ako 7 %. Poradovo ďalej pokračovali Ivan Mjartan, Ján Slota, Boris Zala, Juraj Švec, Juraj Lazarčík, Ján Demikát a Michal Kováč, ktorý napriek tomu, že sa voľby vzdal v prospech Shustera, získal viac ako 5-tisíc hlasov.

Zdroj: topky

Druhé kolo volieb vyhral Rudolf Schuster, ktorý so ziskom viac ako 57 % vyhral tieto voľby a stal sa tak hlavou štátu. Vladimír Mečiar skončil so ziskom menej ako 43 %.

Zdroj: topky

Prezidentské voľby 1993

Po vzniku Slovenskej republiky sa po prvých prezidentských voľbách stal Michal Kováč prvým a posledným prezidentom, ktorý bol volený poslancami Národnej rady SR. Voľby sa delili tiež na prvé a druhé kolo.

Zdroj: TASR/Štefan Puškáš

Prvé skrutínium prvého kola voľby sa konalo 26. januára 1993. Kandidatúry sa zúčastnil Roman Kováč za HZDS. Toho podporilo 69 poslancov. Jozef Prokeš, ktorý kandidoval s podporou SNS dostal 27 hlasov, Milan Ftáčnik za SDĽ získal 30 hlasov a kandidát KDH Anton Neuwirth získal 27 hlasov.

V druhom skrutíniu si poslanci 27. januára 1993 vyberali z dvoch kandidátov, ktorí získali v prvom kole najviac hlasov. Nezískali ale ústavnú väčšinu 90 hlasov. Roman Kováš v druhom kole dostal 78 hlasov, Milan Ftáčnik 31 hlasov, a tak prezident v prvom kole nebol zvolený. Po tomto hnutie HZDS navrhlo do ďalšieho kola volieb Michala Kováča. Toho podporili aj strany SNS a SDĽ.

Druhé kolo a rozhodnutie

Druhé kolo volieb sa konalo 15. februára 1993. V ňom poslanci Národnej rady zvolili Michala Kováča za prezidenta Slovenskej republiky. Za jeho zvolenie bolo 106 zo 148 poslancov. 20 sa zdržali, 19 boli proti a jeden hlas bol neplatný. Dvaja poslanci nehlasovali

Inaugurácia Michala Kováča sa odohrala 2. marca 1993 a vo funkcii bol do 2. marca 1998, kedy odovzdal svoje právomoci vláde SR, pretože sa počas jeho funkcie nepodarilo v parlamente nájsť jeho nástupcu. Po voľbách, ktoré prebehli 25. a 26. septembra 1998, sa dohodol nový spôsob voľby hlavy štátu. Odvtedy si prezidenta volia samotní občania.