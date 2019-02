VOLEBNÝ PRIESKUM Voliči Mistríka by dali svoj hlas Čaputovej, v hre je aj Šefčovič

BRATISLAVA - Kandidát na prezidenta Robert Mistrík oznámil pred malou chvíľou, že sa vzdáva kandidatúry v prospech Zuzany Čaputovej. Z druhej časti prieskumu, ktorý agentúra MVK vyhotovila pre internetový portál zoznam.sk, vyplýva, že voliči by v prípade odstúpenia Mistríka volili Zuzanu Čaputovú. Oveľa menšie percento by svoj hlas dalo aj Marošovi Šefčovičovi.

Zisťovanie tzv. druhého hlasu sme v prieskume nahradili otázkou »Predstavte si situáciu, že kandidát, ktorého ste chceli voliť, z volieb odstúpil. Za koho by ste hlasovali v tomto prípade?«. 33.2% opýtaných by žiadneho iného kandidáta nevolilo. Substitučné hlasy ostatných respondentov by získali kandidáti v tomto poradí:

Zdroj: mvk

Voliči Maroša Šefčoviča by svoj druhý hlas dali najmä Róbertovi Mistríkovi (25.0%), Štefanovi Harabinovi (22.6%), Zuzane Čaputovej (21.2%) a Bélovi Bugárovi (12.5%). Voliči Zuzany Čaputovej by svoj druhý hlas dali najmä Róbertovi Mistríkovi (47.4%), Marošovi Šefčovičovi (24.8%) a Františkovi Mikloškovi (8.8%).

Voliči Róberta Mistríka by svoj druhý hlas dali najmä Zuzane Čaputovej (62.7%), Marošovi Šefčovičovi (12.7%) a Františkovi Mikloškovi (7.8%). Voliči Štefana Harabina by svoj druhý hlas dali najmä Marošovi Šefčovičovi (37.1%), Marianovi Kotlebovi (27.4%) a Františkovi Mikloškovi (9.7%).

Voliči Františka Mikloška by svoj druhý hlas dali najmä Marošovi Šefčovičovi (27.1%), Zuzane Čaputovej (18.8%), Róbertovi Mistríkovi (18.8%), Bélovi Bugárovi (12.5%) a Štefanovi Harabinovi (12.5%). Voliči Mariana Kotlebu by svoj druhý hlas dali najmä Štefanovi Harabinovi (43.9%), Marošovi Šefčovičovi (9.8%), Bélovi Bugárovi (9.8%) a Zuzane Čaputovej (9.8%). Voliči Bélu Bugára by svoj druhý hlas dali najmä Józsefovi Menyhártovi (26.2%), Marošovi Šefčovičovi (21.4%) a Zuzane Čaputovej (11.9%).

Zdroj: mvk ​

V modelovo druhom kole volieb prezidenta SR (testovali dvojice vytvorené z kandidátov na prvých štyroch miestach v preferenčnom rebríčku – Maroš Šefčovič, Zuzana Čaputová, Róbert Mistrík a Štfan Harabin) by podľa prieskumu zvíťazil Maroš Šefčovič nad Zuzanou Čaputovou (47.2 : 41.2, 11.6% nerozhodnutých), nad Róbertom Mistríkom (51.2 : 35.0, 13.8% nerozhodnutých) a aj nad Štefanom Harabinom (64.7 : 20.5, 14.8% nerozhodnutých).

Zuzana Čaputová by v druhom kole volieb uspela proti Róbertovi Mistríkovi (44.3 : 38.7, 17.0% nerozhodnutých) a aj proti Štefanovi Harabinovi (58.1 : 27.7, 14.2% nerozhodnutých). Róbert Mistrík by v druhom kole so Štefanom Harabinom zvíťazil v pomere 57.8 : 28.6 pri 13.7% nerozhodnutých.