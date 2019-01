Šokujúci prezidentský prieskum: Ak by sa Mistrík vzdal, do druhého kola by postúpila Čaputová so Šefčovičom

BRATISLAVA – Nečakaný prieskum. Ak by sa Robert Mistrík a František Mikloško vzdali v prospech prezidentskej kandidátky Progresívneho Slovenska Zuzany Čaputovej, do druhého kola by postúpila ona a kandidát Smeru-SD Maroš Šefčovič. Rozdiel medzi nimi by navyše bol len necelé percento. Výsledok hypotetickej situácie, ktorú namerala agentúra AKO, uverejnil na svojom blogu podpredseda mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko Michal Truban.