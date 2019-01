MIMORIADNE Remišová oznámila definitívne rozhodnutie v prezidentských voľbách: OĽaNO naťahuje čas

BRATISLAVA - Hnutie OĽaNO malo v pláne podporiť jedného z troch nimi favorizovaných kandidátov. Zdá sa, že táto možnosť padá, keďže prezidentskí kandidáti sa spájať nechcú. Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič však naznačil, aké bude ich riešenie. Na sociálnej sieti uviedol, že by jednoznačne podporil ako prezidentskú kandidátku Veroniku Remišovú. Tá však dnes oznámila, že v týchto prezidentských voľbách kandidovať nebude.

Prezidentské voľby sa blížia a kandidáti majú necelé dva týždne na to, aby odovzdali podpisy. Niektoré strany však ešte stále neoznámili svojich kandidátov, prípadne koho podporia. Jednou z nich je aj opozičná strana OĽaNO. Igor Matovič bol s oznámením svojich kandidátov zdržanlivý. Keďže mu nevyšiel plán spájania, zdá sa, že v hre je stále aj meno Veroniky Remišovej. Tá však dnes jasne povedala, že kandidovať nebude.

Remišová kandidovať nebude

Veronika Remišová dnes jednoznačne oznámila, že kandidovať na prezidenta nebude. Poďakovala za podporu, no v politike ako prezidentka nedosiahne to, s čím prišla do politiky. Podľa nej zmenu na Slovensku dosiahne iba nová vláda. Na otázku, či niekoho podporia, odpovedala, že prebiehajú diskusie s ostatnými kandidátmi a verí, že sa dohodnú na spoločnom kandidátovi. Otázke, či postaví hnutie vlastného kandidáta sa vyhýbala. Pokiaľ sa nedohodnú, zrejme podporia niekoho iného. Podľa nej je Maroš Šefčovič ako prezident a ostatní trieštenie bagatelizujú.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Pred niekoľkými mesiacmi sa skloňovalo ako meno možnej prezidentskej kandidátky aj meno Veroniky Remišovej. Dlhé týždne však bolo ticho a samotná Remišová nereagovala. V jednej z posledných politických debát sa vyjadril, že zrejme nepostavia vlastného kandidáta, ale podporia jedného z troch im blízkych. Tento plán však nevyšiel, prezidentskí kandidáti sa spájať nechcú.

Zdroj: Jan Zemiar

Igor Matovič tak ešte pred dnešnou tlačovkou naznačil, akým smerom sa uberie ich rozhodnutie ohľadom prezidentského kandidáta. „Vzdelaná. Inteligentná. Rozhľadená. Citlivá a dobrá žena.

A výborná politička. Veronika, ktorú by som s radosťou volil za prezidentku,“ napísal v statuse Matovič.

Jeden politik, dvaja verejne známi ľudia

Pred vyše mesiacom hnutie OĽaNO oznámilo, že má v rukáve troch kandidátov. „Medzi záujemcami o funkciu prezidenta sú traja kandidáti, ktorí by v prípade zvolenia mohli byť dôstojnou hlavou štátu. Sú nimi Zuzana Čaputová, František Mikloško a Robert Mistrík,“ uviedli v stanovisku líder hnutia Igor Matovič a Veronika Remišová.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Keďže však z väčšej časti oslovujú podobných voličov, rozdrobenosť hlasov zásadne zvyšuje šance iných kandidátov s pochybnou minulosťou, ktorí by Slovensku nepriniesli nič dobrého.“ Podľa hnutia sa v prezidentských voľbách rozhodne, „či sa vydáme cestou prázdneho populizmu alebo smerom k spravodlivému a prosperujúcemu Slovensku“.

Prezidentskí kandidáti sa spájať nechcú

Prezidentskí kandidáti čelili výzve Roberta Mistríka na to, aby sa spojili a demokratická opozícia by mala iba jedného kandidáta, ktorý by mal proti mašinérii Smeru podľa Mistríka väčšie šance. Ostatní prezidentskí kandidáti však neprijali túto výzvu s nadšením a chceli sa uchádzať o mandát prezidenta u ľudí každý sám za seba. Zdá sa, že stretnutie, ktoré Matovič avizoval, stráca význam.