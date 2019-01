V KDH opäť uvažujú o tom, že by do prezidentských volieb postavili Čaučíka

Marián Čaučík

Zdroj: TASR – Pavel Neubauer

BRATISLAVA - V KDH opäť uvažujú o tom, či by do marcových prezidentských volieb nepostavili Mariána Čaučíka, o ktorom uvažovali od začiatku. Chcú hovoriť s OĽaNO. Potvrdili to zdroje z prostredia KDH. Predseda KDH Alojz Hlina to zatiaľ nekomentuje.