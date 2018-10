Holcová o vyšetrovaní vraždy: Polícia si v prípade Kuciaka nemôže dovoliť ďalší omyl

Polícia koncom septembra podnikla operáciu News. Po dvoch raziách v Kolárove a Komárne zadržali policajti štyri osoby. Vraždu si mala údajne objednať Alena Zsuszová, strelcom mal byť expolicajt Tomáš Szabó. Česká investigatívna novinárka Pavla Holcová si myslí, že talianska stopa sa nedá ešte úplne vylúčiť. Polícia si podľa nej ďalší omyl nemôže dovoliť.

Mnohých zaujímala otázka, prečo zadržané osoby ostali na Slovensku. Aj pre Holcovú je tento fakt záhadou. „Buď si mysleli, že majú takéto krytie od nejakej vplyvnej osoby, že sa im nemôže nič stať, alebo boli natoľko naivní, že si pripadali v bezpečí,“ uviedla pre Topky Holcová. Ostatné veci sú v rovine špekulácie, preto ich zatiaľ nekomentuje. „Ničomu by to nepomohlo.“

Zdroj: Polícia SR

Polícia si nemôže dovoliť ďalší omyl

Holcová dúfa, že podozriví, ktorých polícia zadržala, sú skutoční páchatelia. „Dúfam v to. Nedokážem si predstaviť, že by slovenská polícia o pár týždňov prišla s tým, že „hups, my sme sa asi pomýlili“,“ povedala novinárka s tým, že o jej pocity v tomto prípade vôbec nejde.

Zdroj: SITA/Jakub Julény

Stopy čoraz viac ukazujú na Mariana Kočnera. Ani o tom však nechcela Holcová zbytočne špekulovať. „Vylúčiť Kočnera z rovnice sa však asi nedá,“ uviedla. Kočner bol predmetom aj jej posledného rozhovoru s Kuciakom, no len veľmi okrajovo. „Vidím tam len veľmi slabý link, nič zásadné,“ odpovedala na otázku, či súvisel podľa nej motív podozrivých s niečím z ich posledného rozhovoru.

Talianska stopa sa zatiaľ vylúčiť nedá

Fico na tlačovke uviedol, že prepojenie talianskej mafie na úrad vlády sa ako stopa vo vyšetrovaní dá úplne vylúčiť. „Za rovnako dôveryhodné musíme považovať vylúčenie verzie, že za vraždou mala stáť talianska mafia prepojená na úrad vlády,“ komentoval pokrok vo vyšetrovaní šéf Smeru. Pre Holcovú je v rámci Ficovho vyhlásenia dôležitejšie to, že otvorene hovoril o talianskej mafii prepojenej na úrad vlády.

Zdroj: Topky/Maarty ​

„Podľa médií to vyzerá, že Alena Zs. mala silné väzby na Taliansko. Samotná polícia zatiaľ navyše o vylúčení talianskej linky nič nepovedala, takže by som s tým vylučovaním asi zatiaľ nebola až tak radikálna,“ dodala Holcová.