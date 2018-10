Brutálna vražda bulharskej novinárky, venovala sa korupčným témam: Ženu (†30) mali zbiť a znásilniť

V Bulharsku bola včera večer zavraždená novinárka regionálnej televízie Viktoria Marinová. Mala 30 rokov. Bližšie informácie o vražde zatiaľ nie sú známe. Novinárku zavraždili v piatom najväčšom meste Bulharska, v Ruse. Píšu to bulharské médiá aj investigatívna organizácia Organized Crime & Corruption Reporting Project. Tridsaťročná žena mala malé dieťa.

#PressFreedom : In #Bulgaria , regional TV TVN director/presenter Victoria Marinova was assassinated in Ruse last night. Her last broadcast: an interview w/ RISE Romania reporter @Biro_A and @BivolBg 's Dimitar Stoyanov on #GPGate . We await more information. https://t.co/hajU25RzrA

Bulharský denník Dnevnik na svojej internetovej stránke uviedol, že nález tela 30-ročnej novinárky ohlásil v sobotu o 14.24 h na linke 112 neznámy volajúci. Jej obnažené telo sa našlo v kríkoch na ťažko prístupnom mieste neďaleko móla na 492. kilometri rieky Dunaj. Podľa bulharskej polície bola Marinovová pred vraždou znásilnená a zbitá. Smrť podľa predbežných zistení nastala udusením. Telo identifikovali včera večer.

Bulgarian journalist was raped and brutally murdered in city of Ruse. Viktoria Marinova was TV anchor and director in the local tv station TVN. Her last reportage was connected with misusing of public funds which @BivolBg investigates (& they were subject of pressure) pic.twitter.com/JZoOqJFsWP