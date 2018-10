Bezpečnostný analytik o motívoch obvinených: Spoliehali sa na profesionála a neprešlo im to

Po tom, čo polícia vypátrala prvých podozrivých z vraždy Kuciaka a jeho partnerky, medzi ktorými má byť aj strelec a objednávateľka, sa vynárajú ďalšie otázky. Verejnosť zaujíma ich motív, ale aj to, prečo napriek riziku ostali na Slovensku. Bol za tým niekto na „vyšších“ miestach? Na to nie je jednoduché odpovedať, to všetko sa ukáže časom. Vyšetrovanie však momentálne jednej z najdôležitejších otázok. Kto si vraždu skutočne objednal? Na otázky o nových zisteniach vo vyšetrovaní pre Topky odpovedal český bezpečnostný expert Andor Šándor.

Spoliehali sa na znalosti expolicajta

Medzi obvinenými je údajný strelec Tomáš Szabo, vodič a pomocník Miroslav Marček , sprostredkovateľ Zoltán Andruskó a objednávateľka Alena Zsuzsová. Mnohí sa pýtajú, prečo ostali na Slovensku. Šándor v tom má jasno. „Pretože mali pocit, že odviedli profesionálne dobre odvedenú prácu. Myslím si, že aj ten začiatok vyšetrovania a výroky vtedajšieho policajného prezidenta (Tibor Gašpar, pozn. red.), vrátane politickej nadstavby a balastu, ktorý viedol k pádu Ficovej vlády a pod., to všetko im dodalo pocit, že všetko to smeruje na podstatne vyššie miesta, než si predstavovali. Z toho dôvodu si myslím, že neodišli nikde,“ povedal analytik.

Údajný strelec Szabó je bývalý policajný vyšetrovateľ, ktorý z polície odišiel na vlastnú žiadosť. Súčasný policajný prezident Milan Lučanský uviedol, že je to zvláštne, no neskôr odišiel do civilu a stratil sa im z dohľadu, pretože viac nebol policajtom. V minulosti absolvoval profesionálny výcvik. „V bývalom policajtovi mali istotu, že on vie dobre, akým spôsobom prebieha policajná práca, takže mali pocit, že nenechali žiadne stopy, ktoré by k nim viedli,“ myslí si Šándor.

Utiecť do cudziny nie je jednoduché

Často sa stáva, že podozriví po vykonaní skutku utečú za hranice, podľa bezpečnostného analytika to však dnes nie je také jednoduché, ako sa zdá. „Keď dnes nemáte dosť peňazí, tak nemôžete byť v krajinách, kde funguje Interpol, kde platí medzinárodný zatykač. Aj preto nie je jednoduchú sa niekam schovať a vydržať tak dlhšiu dobu,“ uviedol s tým, že jedným z dôvodov na to, aby tu ostali mohlo byť aj rodinné zázemie, ktoré nechceli opustiť a pod.

„Možno je to aj tým, že keby zmizli, tak by tým ukázali polícii, že by práve oni mohli byť páchateľmi.“ Dôvodov, ktoré viedli k tomu, že neutiekli, však mohlo byť podstatne viac. „Ktorý to bol, to ja neviem, ale mohla to byť aj kombinácia všetkých,“ povedal Šándor.

Kontakty na „vyšších“? To si nemyslím

Zverejnením Kuciakovho posledného článku sa odhalili chápadlá mafie. Poukázalo sa na prepojenie juhotalianskej mafie na slovenské politické špičky. Mnohí si preto myslia, či páchatelia nemali istú formu krytia „zhora“. „To si nemyslím. Myslím si, že to, že tú nájomnú vraždu zrealizoval policajt, čo nabudzovalo dojem profesionality. Pre tých všetkých to bol dôkaz, že ako bývalý policajt vie, aké stopy hľadá polícia na mieste činu počas vyšetrovania, akým spôsobom funguje, ako sa pohybuje,“ uviedol.

„Práve to mohlo viesť k tomu, že polícia dlhú dobu bola bezradná a nebola schopná vyraziť správnym smerom,“ myslí si Šándor. Možnosť, že by niekto z vyšších kruhov či už policajných, alebo iných je podľa neho vysoko nepravdepodobná. „Tento prípad bol verejnosťou natoľko prísne sledovaný, že celá vec sa premenila na politickú kauzu. Nemyslím si, že by sa našiel nejaký samovrah v slovenskej polícii či na prokuratúre, že by im niečo vyniesol. Týmto som si takmer istý,“ povedal jasne analytik.

Polícia si ďalšie fiasko nemôže dovoliť

Niektorí pochybujú, že polícia má tých pravých páchateľov. Traja podali voči väzobnému stíhaniu sťažnosť. Jeden z nich sa však rozhodol spolupracovať. Práve to je podľa analytika dôkazom, že je polícia na správnej stope. „Jeden z nich dokonca nepodal protest, čo ukazuje na to, že je to človek, ktorý pripúšťa zrejem svoju vinu. Aj to je silný indikátor toho, že polícia šla správnou cestou. Otázkou je, či pozbierali všetkých,“ uviedol analytik.

Po obrovskom tlaku by si však polícia nedovolila obyčajnú kryciu akciu, aby uspokojili verejnosť. „Prípad je silno spolitizovaný až to viedlo k pádu vlády. To všetko má vplyv aj na políciu a prokuratúru. No neverím, že by v tomto prípade polícia šla k špeciálnemu súdnemu jednaniu do Banskej Bystrice a súdu predložila chabé dôkazy, aby na nich uvalil i väzbu,“ povedal s tým, že polícia mala v tomto silné dôkazy. „Ďalšie fiasko a debakel si nemôžu dovoliť. Preto si nemyslím, že by to bola nejaká krycia akcia. Tomu neverím.“ Šándor však pripustil, že medzi zadržanými nemusí byť zatiaľ hlavný vinník.

Nejde mi do hlavy, že by to mohol byť Kočner

Šándor si tiež nie je istý tým, že sa bude tlmočníčka Alena len prizerať tomu, ako dostane doživotie a bude kryť toho, kto si vraždu naozaj objednal. „Je to vec policajnej taktiky vo vyšetrovaní a v celom vývoji. Samozrejme, sú možné nejaké dohody ohľadom výšky trestu pri prípadnej spolupráci. To všetko sa dá očakávať.“ Dozorujúci prokurátori síce dnes povedali, že medzi obvinenými je aj objednávateľ s iniciálkami A. Z., čo poukazuje na tlmočníčku Alenu Zsuzsovú. Za ňou však stál aj ďalší objednávateľ, ktorého meno je polícii zatiaľ neznáme.

Zsuzsová pracovala ako tlmočníčka pre kontroverzného podnikateľa Mariana Kočnera. Ten mal byť dokonca krstným otcom jej dcéry. To potvrdil aj Alenin bývalý partner a otec ich dcéry podnikateľ z Komárna Marián Markovič. Čoraz viac sa skloňuje možnosť, že za tým naozaj stojí Kočner. „Môže to byť samozrejme ktokoľvek,“ uviedol s tým, že polícia preverila všetko a pracuje s poslednými dvoma verziami. „Znamená to, že dostatočne preverili všetky ostatné varianty, ktoré neviedli k cieľu. Takže možno je to správny variant, že to mohol byť Kočner, ktorý si to objednal,“ uviedol Šándor s tým, že to v ňom napriek niektorých informáciám vyvoláva pochybnosti.

„Nehovorím, že to tak nebolo, ale mne nejde do hlavy, že by človek chcel niekoho popraviť za to, že ten článok vydal,“ myslí si bezpečnostný analytik a dodal, že skôr by si prípadnú požiadavku na objednávku vraždy vedel predstaviť v prípade, že chcete zabrániť vydaniu istého článku. „Samozrejme nepoznám toho človeka, nevidím mu do hlavy a je to len jedna zo špekulácií, že to bol on. Otázka je, kto to v skutočnosti bol. Predpokladám, že polícia bude opatrná v tom, aby púšťala von informácie, ktoré sú v zásade nepodložené, ale nemôžem za nich hovoriť,“ dodal Šándor.