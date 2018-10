MIMORIADNA SPRÁVA Vyšetrovatelia prezradili prvé detaily! Alena si objednala vraždu Jána Kuciaka za 70-tisíc

Generálna prokuratúra ohlásila na pondelok tlačovú konferenciu, na ktorej informovali o výsledkoch vyšetrovania. K prípadu sa vyjadrili generálny prokurátor Jaromír Čižnár, dozoroví prokurátori z Úradu špeciálnej prokuratúry, policajný prezident Milan Lučanský a riaditeľ národnej protizločineckej jednotky NAKA Branislav Zurian.

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár na záver zopakoval, že verejnosť bude informovaná, ak sa vyšetrovanie posunie. Dodal, že je zvrátené, že si politici naháňajú body v súvislosti s prípadom. Vyšetrovací tím má jeho absolútnu podporu.

Niektorí z obvinených boli už v minulosti odsúdení. Nemalo ísť o násilnú trestnú činnosť.

"Klasickým spôsobom nastúpil do policajného zboru (Tomáš Szabo), kde sa vypracoval ďalej. Došlo k pochybeniam a na vlastnú žiadosť odišiel, čo je neštandardné na vyšetrovateľa a následne na to odišiel do civilu, kedy sa nám stratil z dohľadu, keďže nebol viac policajt," povedal o jednom z obvinených Lučanský.

K faktu, že obvinený Tomáš Szabo, ktorý bol podľa vyšetrovateľov strelcom, v minulosti pôsobil ako policajt, sa na tlačovke vyjadrili, že za to, čo robí po odchode z polície, nezodpovedá polícia. Podľa M. Lučanského sa jeho psychotestami a ďalšími vecami bude zaoberať polícia aj inšpekcia.

K otázke, či dôkazy potvrdili to, že vrah čakal v dome a zastrelil najskôr Martinu a potom Jána zaznelo len to, že "zatiaľ sa nepotvrdilo, že by to bolo inak."

Polícia orientačne pozná časový úsek, kedy sa objednávateľka začala zaoberať objednávkou vraždy. Presnejší časový údaj však neuviedli.

Štvrtková razia v Kolárove mala pomôcť piatkovému zadržaniu v Komárne. K tomu, či sa obvinení medzi sebou poznali, sa kompetentní odmietajú vyjadriť. "Žiadna družica USA v tejto trestnej veci nebola využitá," vyjadril sa prokurátor. K medializovaným informáciám o využití IP adries sa nevyjadrili.

"Zatiaľ sa priamo osobou Kočnera nezaoberáme. Neriešime ho. Riešime štyroch obvinených a uvidíme, čo sa nám počas vyšetrovania odhalí," povedal dozorujúci prokurátor.

Časový úsek zverejnenia identikitu mal byť taktický. "Bol zverejnený z taktických dôvodov. Je pravda, že na základe neho sa nám podarilo stotožniť konkrétnu osobu, ktorá sa v čase vraždy nachádzala v okolí vraždy. Nejedná sa o vymyslenú osobu. Len čas zverejnenia bol z taktických dôvodov," zaznelo.

"Uvažovať na prípadnými benefitmi pre spolupracujúceho páchateľa je predčasné," povedal prokurátor. Čižnár sa tiež vyjadril, že ak by páchatelia neurobili chyby, tak tu dnes nesedia.

Doterajšie vyšetrovanie malo preukázať, že objednávka vraždy bola na novinára Jána Kuciaka. Jeho snúbenica Martina Kušnírová bola náhodná obeť.

Na otázku, či je podozrivým aj Marián Kočner, sa nevyjadrili. Vražedná zbraň nie je v súčasnosti v rukách polície. "Máme zaistený náboj," povedal Branislav Zurian.

Na tlačovke zaznelo, že názov akcie bol News. Alena Zsuzsová (44) mala podľa vyšetrovateľov s najväčšou pravdepodobnosťou mala vyplatiť peniaze. Tomáš Szabo mal byť strelcom, Zoltán Andruskó mal byť sprostredkovateľom a Miroslav Marček vodičom.

Medzinárodný tím má pokračovať v činnosti. Riaditeľ národnej protizločineckej jednotky NAKA Branislav Zurian upresnil detaily o zásahu. "Policajná akcia začala o 2. hodine ráno," povedal. Zúčastnilo sa jej 150 policajtov, NAKA, kriminálni technici, znalci, policajti špeciálnych zložiek aj Europol.

Vykonali 12 domových prehliadok a 13 nebytových prehliadok. Zadržali celkovo 570 stôp. Medzi nimi napríklad dve automatické zbrane s tlmičmi. Taktiež dve autá a mobilný telefón, ktoré boli použité pri zločine.

Policajný prezident Milan Lučanský uviedol, že nová riaditeľka Europolu im vyjadrila všetku podporu. Priblížil, že v prvej časti vyšetrovania vynakladali analytickú činnosť. Posledná časť bola zameraná na páchateľov. "Zúžil sa nám okruch páchateľov a snažili sme sa svojou činnosťou prísť k objednávateľom," vysvetlil.

Dozorujúci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry sa vyjadril, že objednávateľ zaplatil minimálne 70-tisíc eur za objednávku vraždy. Podľa jeho slov skúmajú aj dôvodnosť trestného stíhania. Pokiaľ ide o samotné odhalenie páchateľov, prokurátor ÚŠP poďakoval polícii a vyšetrovateľom za mravenčiu prácu. Presné úkony však nešpecifikoval, pretože vyšetrovanie stále pokračuje.

"Myslím si, že tlaku na políciu a prokuratúru už bolo dojsť,“ povedal Čižnár a poďakoval stovkám policajtov aj zahraničnému Europolu za spoluprácu.

"Sedem mesiacov v takomto skutku a za takého stavu je doba nie dlhá, ale relatívne krátka," vyzdvihol Čižnár. Upozornil však, že detaily zatiaľ neupresnia.

Podľa slov Čižnára sú dôkazy, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, veľmi silné a boli dôvodom na to, aby boli obvinené štyri osoby. "Zatiaľ to je stále v štádiu obvinenia, takže prehnaný optimizmus nie je na mieste," povedal s tým, že je veľký predpoklad na to, že kauza sa dotiahne do úspešného konca. "Spokojní môžeme byť iba vtedy, ak tí, čo boli obvinení, budú aj právoplatne odsúdení," vyjadril sa.

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Zdroj: Jan Zemiar

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár na úvod uviedol, že k téme prípadu sa vyjadrili desiatky ľudí a má pocit, že niektorí z nich sa stavajú do polohy, že posun vo vyšetrovaní a zadržanie pravdepodobných páchateľov nastal vďaka nim. "Začína mi liezť na nervy, že niektorí politici z toho chcú vytĺcť politický kapitál," uviedol.

Vražda Kuciaka a Kušnírovej

Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018. Ich telá našli až o niekoľko dní neskôr, keď rodičia do ich domu vo Veľkej Mači zavolali políciu, pretože sa im Ján a Martina nehlásili. Policajti v dome objavili ich telá v pondelok 26. februára.

Vyšetrovanie vraždy od začiatku sprevádzalo množstvo chýb. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár sa zaprisahal, že ak sa preukáže, že práca súvisela s novinárovou prácou, rozpúta na Slovensku peklo. To, že išlo o vraždu na objednávku a dôvodom brutálneho činu bola Kuciakova novinárska práca, nakoniec potvrdil aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý zverejnil aj identikit možného svedka, ktorý "sa mohol v tom čase pohybovať v mieste skutku".

Zdroj: polícia

O niekoľko dní elitní policajti zasahovali v Kolárove, kde zadržali podozrivých z vraždy. O deň neskôr v Komárne, kde zadržali 44-ročnú Alenu, ktorá mala tlmočiť Kočnerovi a ten má byť aj krstným otcom jej dcéry, ktorú má so známym samaritánom Mariánom, ktorý rozdával jedlo a ošatenie bezdomovcom. Alenu obvinili aj z objednania vraždy.

Najvyšší súd zatiaľ nemôže rozhodovať

Najvyšší súd SR zatiaľ nemôže rozhodovať o sťažnostiach, ktoré podali voči vzatiu do väzby traja obvinení v prípade vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice. "Predmetné sťažnosti NS SR k dnešnému dňu nenapadli," uviedla v pondelok hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

Ak budú predložené sťažnosti obvinených, tak NS SR musí na svojom neverejnom zasadnutí rozhodnúť do piatich pracovných dní. Podľa neoficiálnych informácií je spisový materiál vo veci obvinených značne rozsiahly.