Šokujúce odhalenie o Alene obvinenej z objednávky vraždy Jána a Martiny: Krstný otec Kočner

Pre portál Aktuality.sk to potvrdil podnikateľ z Komárna Marián Markovič. Podnikateľ žil s Alenou pred vyše jedenástimi rokmi. Z ich vzťahu pochádza jedna dcéra. O tom, že Kočner je jej krstným otcom, sa dozvedel len nedávno.

O Kočnerovi dlho nevedel

Ako sa Marian Kočner do rodiny dostal, to Markovič nevie. „Ja som sa len prednedávnom dozvedel, že je jej krstný otec, doteraz som to ani netušil. Ja som ich nikdy nevidel spolu, my sme boli na nože, ale možné je všetko,“ povedal Markovič. So svojou dcérou sa nevídal často. Jeho bývalá partnerka ich stretnutia obmedzovala.

Sám nechcel uveriť tomu, že by bola schopná niečo také spraviť. „Preboha, veď musela vedieť, že raz sa to prevalí a bude za to pykať. Prečo nemyslela na dcéru? Ako jej to mohla urobiť? Ako sa teraz všetci budú na ňu pozerať?“ dodáva Markovič. Alena Zsuzsová je medzi štyrmi podozrivými z vraždy Kuciaka. Ide o tlmočníčku, ktorá mala kontroverznému podnikateľovi Kočnerovi pomáhať s prekladmi z taliančiny.