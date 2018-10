Vražda Jána Kuciaka otriasla Slovenskom: Za ohavným zločinom majú stáť títo štyria ľudia

BRATISLAVA - Vražda novinára Jána Kuciaka (27) a jeho partnerky Martiny Kušnírovej (27) vyvolala na Slovensku vlnu protestov, ktoré viedli k politickej kríze a k pádu vlády. Polícia od začiatku pracovala s niekoľkými motívmi, ktoré súviseli s Kuciakovou prácou reportéra. Vo štvrtok NAKA zadržala osem podozrivých, päť ich po výsluchu prepustila. Neskôr boli v kauze obvinení štyria ľudia, ktorých v nedeľu poslal Špecializovaný trestný súd do väzby. Ide o expolicajta Tomáša Sz., jeho bratranca a bývalého vojaka Miroslava M., ich kamaráta a podnikateľa Zoltána A. a podnikateľku z Komárna Alenu Zs. Tá by mala v prípade figurovať ako objednávateľka vraždy.

Investigatívny reportér Ján Kuciak, ktorý pracoval pre server Aktuality.sk, a jeho snúbenica Martina Kušnírová boli zastrelení vo svojom dome vo Veľkej Mači 21. februára, ale na zločin sa prišlo až o niekoľko dní neskôr. Kušnírovú zastrelili jedným výstrelom do hlavy, Kuciaka dvoma výstrelmi do srdca. Strelec použil pištoľ kalibru deväť milimetrov.

Dom vo Veľkej Mači, kde prišlo k vražde. Zdroj: Jan Zemiar

Ján Kuciak a Martina Kušnírová Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Text Kuciakovho posledného článku bol zverejnený o polnoci z 27. na 28. februára. Viac ako rok pripravovaný materiál pojednával o pôsobení kalábrijskej odnože talianskej zločineckej organizácie 'Ndrangheta na Slovensku a figuroval v ňom podnikateľ Antonino Vadala, ktorý mal podľa autora väzby na vládnucu stranu Smer-SD.

Ľudia demonštrujúci Za slušné Slovensko zaplnili námestia. Zdroj: TASR – Marko Erd

Vražda vyvolala najväčšie demonštrácie od pádu komunizmu, kedy do ulíc vyšli desaťtisíce ľudí. Minister vnútra Robert Kaliňák, ku ktorému viedli nitky niektorých korupčných prípadov, o ktorých písal Kuciak, podal demisiu 12. marca. Premiér Fico ponúkol demisiu 14. marca, podľa ústavy to znamenalo pád celej vlády. Novým premiérom menoval prezident Andrej Kiska 22. marca vicepremiéra Petra Pellegriniho a potom aj členov kabinetu. Kaliňáka po Tomášovi Druckerovi nahradila Denisa Saková.

Robert Fico skončil na poste premiéra. Zdroj: SITA

Keď to vyzeralo, že stopa k vrahom novinára a jeho snúbenice začína chladnúť, zverejnila generálna prokuratúra 21. septembra podobizeň muža, ktorý sa mal v čase vraždy nachádzať v blízkosti miesta činu. Nakoniec sa však ukázalo, že išlo pravdepodobne iba o taktický manéver na zakrytie skutočných plánov polície.

Bolo zverejnenie identikitu iba zastieracím manévrom? Zdroj: topky

Zásah v Kolárove

Protizločinecká jednotka NAKA zadržala vo štvrtok ráno osem osôb, ktoré boli podozrivé z vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Zásah sa začal približne okolo štvrtej hodiny v Kolárove ešte za tmy na viacerých uliciach a počas celého dňa prebiehali domové prehliadky. Obyvatelia vypovedali, že ich prebudil zvuk vrtuľníka.

Tomáš Sz. Zdroj: FB/Tomas Sz.

Postupne sa na svetlo dostávali informácie, že jedným zo zadržaných má byť expolicajt Tomáš Sz., ktorý zostal v rodičovskom dome až do večerných hodín a neskôr ho premiestnili do bielej dodávky. Krátko pred 17.00 h z miesta zásahu odviezla odťahová služba s policajným sprievodom strieborný pick-up. Zásah sa skončil krátko pred 18.00 h, no už okolo poludnia bolo známe aj meno druhého zadržaného Miroslava M., ktorý je bratrancom Tomáša Sz. Obidvoch previezli do Nitry na výsluch.

Miroslav M. Zdroj: Facebook/M.M.

Názory susedov na Tomáša sa rôznia, väčšina z nich však tvrdila, že Tomáš bol bezproblémový chlap. "Je to slušná rodina, nikdy nič zlé nespravil. Podľa mňa to celé len narafičili, uvidíte, že nakoniec ho pustia. Chcú len zakamuflovať niečo väčšie," povedal pre Topky sused z domu oproti.

Aj ďalšia žena z obce tvrdila, že Tomáš bol bezproblémový a nikdy nerobil výtržnosti. "Však ja som ho stretla tak raz do roka, ani som nevedela, že tu býva. Strašne som sa zľakla, že čo sa tu deje, bola som v šoku," povedala. Aj ona bola jednou z tých, ktorí sa zobudili nadránom na to, že nad obcou lieta vrtuľník.

Dom, kde zadržali Tomáša Sz. Zdroj: topky

Iní, ktorí tiež bývajú na Harcsovej ulici v Kolárove, však hovoria, že podľa nich mal Tomáš psychické problémy, najmä v poslednom čase. "Jeho mama je sestrička, otec na dôchodku. Je to milá rodina, ale podľa mňa mu niečo bolo. Bol čudný," povedala suseda.

Razia v Kolárove. Zdroj: FB/Denisa Saková

Iní občania zase tvrdili, že Tomáš s bratrancom boli v Kolárove známa firma a kontakty mali mať aj vo veľkom Mederi a v Dunajskej Strede. Vraj ak bolo treba niečo riešiť, tak to riešili.

Tomáš Sz. je zapísaný aj v živnostenskom registri. V Kolárove prevádzkoval obchod so zdravou výživou. Jeho bratranec Mirolav M. slúžil v Ozbrojených silách SR do januára 2013 a mal hodnosť desiatnik. Vojakom už nie je viac ako 5 rokov.

Tomáš Sz. pracoval ako ochranka na lodi. Zdroj: FB/Tomas Sz.

Tomáš bol v minulosti policajným vyšetrovateľom, z práce ho však podľa našich informácií mali vyhodiť pre "nekompetentnost". Na sociálnych sieťach zverejňoval fotografie z Európskej bezpečnostnej agentúry, kde podľa všetkého prešiel výcvikom. Pracoval aj na lodi ako ozbrojený strážnik.

Razia v Komárne

Dramatické udalosti pokračovali aj v piatok. V dome na Okružnej ulici na Leteckom poli v Komárne zasiahlo elitné policajné Lynx Commando u 44-ročnej Aleny Zs., ktorá mala tlmočiť z taliančiny aj podnikateľovi Marianovi Kočnerovi.

Razia v Komárne Zdroj: TASR/Ladislav Vallach

Podľa svedkov z ulice sa ráno objavili civilné vozidlá s evidenčnými číslami rôznych okresov a parkovali s naštartovanými motormi. Neskôr zmizli a okolo poludnia sa objavilo ozbrojené komando. Policajti v civile celé popoludnie vynášali z domu predmety.

"Len to sme videli, že sa vozí na drahých autách," uviedla o žene jedna zo susediek, ktorá však o nej nič bližšie nevedela. Povedala, že zásah s množstvom civilných vozidiel sa začal zhruba o 11.00 h. "Ja som vynášala smeti a videla som tu plno vozidiel a kukláčov," dodala s tým, že žiadny vrtuľník nezasahoval.

Zdroj: TASR/Ladislav Vallach

Na dome, v ktorom býva, podľa susedy nie sú žiadne tabule, ktoré by naznačovali, že tam pôsobí tlmočnícka firma. Ženu komando odviezlo krátko po 18.30 h. Kolónu civilných vozidiel komanda sprevádzalo jedno policajné auto. Novinárom mimo záznam ľudia z ulice povedali, že to bola konfliktná osoba, ktorá bola dlho zadlžená, potom zrazu začala striedať drahé vozidlá.

Tretí podozrivý

"Keď včera protizločinecká jednotka NAKA zasahovala v Kolárove, malo sa niečo podobné udiať aj v Marcelovej, kde má zrejme pobyt Zoltán A. Miestny obyvateľ pre Aktuality.sk potvrdil, že policajti boli v dome Zoltána A. Ďalší miestni tvrdia, že policajti prehľadávali aj miestne jazero. Čo tam hľadali a či to našli, zatiaľ nie je známe," informovali v piatok podvečer Aktuality.

Zoltán A. Zdroj: FB/Zoltán A.

Muž s iniciálami Z. A. sa údajne nemal podieľať priamo na výkone vraždy v dome Jána Kuciaka. Tomáša Sz. spája so Zoltánom A. aj priateľstvo na Facebooku. Podnikateľ pôsobí v niekoľkých firmách na juhu Slovenska, v minulosti napríklad prevádzkoval pizzeriu v centre Kolárova a v Komárne.

Objednávateľka vraždy?

V prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice nakoniec obvinili Tomáša Sz., Miroslava M. aj Zoltána A. za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy a za ďalšie trestné činy. Zvyšných päť osôb, ktoré spolu s nimi zadržali pri zásahu v Kolárove po vypočutí, prepustili.

Alena Zs. Zdroj: SITA/Jakub Julény

TV Markíza v sobotu informovala, že štvrtou obvinenou je zadržaná Alena Zs z Komárna. Tieto správy neskôr potvrdila aj hovorkyňa Generálnej prokuratúry Alena Predajňová. "Môžeme potvrdiť, že v predmetnej trestnej veci bolo osobe A. Z. vznesené obvinenie za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy formou účastníctva. Vyšetrovateľ predložil prokurárovi ÚŠP podnet na podanie návrhu na vzatie uvedenej osoby do väzby. O podnete rozhodne prokurátor v zákonnej lehote," uviedla hovorkyňa.

Alena Zs. bola od roku 1999 konateľkou firmy Eurodesign a jej spoločníkom v uvedenej eseročke Talian Giovanni P. Výmaz z obchodného registra sa uskutočnil v roku 2013. Jednou z činností firmy bola napríklad montáž a kompletizácia nábytkárskych dielcov. Od roku 2000 do roku 2007 bola tiež spoločníčkou v ďalšej firme spolu s iným Talianom Raffaelem L. Alena je bývalou parnerkou komárňanského podnikateľa Mariána M. prezývaného Ampulka, ktorý sa stal mediálne známym aj kvôli rozdávaniu jedla bezdomovcom.

V nedeľu sa objavili informácie, že Alena mala byť dokonca objednávateľkou vraždy a že bola z toho činu aj obvinená NAKA pod dohľadom prokurátora.

Vzatie do väzby

V nedeľu popoludní sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici rozhodol, že všetci štyria obvinení v prípade vraždy Kuciaka a jeho snúbenice idú do väzby. Verdikt padol asi po štyroch hodinách, aby nemohli utiecť, pokračovať v trestnej činnosti, alebo ovplyvňovať svedkov na slobode.

Alena Zs. Zdroj: SITA/Jakub Julény

Okrem Zoltána A., ostatní traja obvinení podali proti uzneseniu sťažnosť, o ktorej rozhodne v najbližších dňoch Najvyšší súd. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry sa vzdal práva na jej podanie. "Všetci obvinení boli vzatí do väzby v súlade s návrhom prokurátora s jednou korektúrou vo vzťahu k jednému obvinenému," konštatoval pre médiá prokurátor. Podľa ŠTS ide o Zoltána A., u ktorého súd nezistil dôvody kolúznej väzby, teda, že by na slobode mohol ovplyvňovať svedkov, prípadne mariť dôkazy.

Zoltán A. Zdroj: SITA/Jakub Julény

V súvislosti s nedeľňajšími medializovanými informáciami, že objednávateľkou tohto trestného činu, prípadne v pozícii sprostredkovateľky konečného objednávateľa, má byť tlmočníčka Alena Zs., prokurátor reagoval: "To sú skutkové okolnosti, na ktoré vám nebudem momentálne odpovedať. Na budúci týždeň bude k tomu tlačová beseda, tam sa dozviete viac podrobností."

Tomáš Sz. Zdroj: SITA/Jozef Habočík

Právni zástupcovia obvinených sa pri odchode zo súdu odmietli vyjadriť. Na otázky médií nereagovali ani samotní obvinení, ktorých podvečer po jednom kukláči odvážali do ústavu na výkon väzby.

Miroslav M. Zdroj: TASR/Dušan Hein

Údajne na snúbencov mal strieľať Tomáš Sz.. Miroslav M. pri vražde pôsobil v úlohe vodiča a podnikateľ Zoltán A. im pomáhal ako kamarát.

Kto je skutočný objednávateľ?

„Je dosť možné, že ľudia, ktorí zorganizovali vrahov, nevedeli o tom, kto rozhodol o likvidácii Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej,“ pripustil advokát rodiny Jána Kuciaka Daniel Lipšic v nedeľnej televíznej relácii Na telo. Podľa neho všetkým obvineným hrozí doživotie. Tiež si myslí, že ak nebudú chcieť byť odsúdení na doživotie, v nejakej fáze budú mať motív rozprávať. Lipšic si myslí, že ani vrahovia nepoznajú identitu objednávateľa. Obvinená Alena Zs., ktorú zadržali v Komárne, je podľa neho tiež len súčasťou reťaze.

„Zatiaľ je to neznáma osoba, objavili sa informácie o prepojení na talianske aj slovenské mafiánske skupiny. Zatiaľ nič viac o nej nevieme. Verím, že nebude trvať dlho, kým sa dozvieme, kto si to objednal,” dodal.

Podľa neho dôvodom, prečo páchatelia neušli do zahraničia, je, že neverili vo vyšetrenie prípadu, keďže to trvá sedem mesiacov a na začiatku polícia urobila chyby. „Druhým dôvodom, prečo ostali na Slovensku, je nedostatok peňazí,” povedal Lipšic.

Daniel Lipšic Zdroj: Topky/Maarty

Bývalá prokurátorka a advokátka Eva Mišíková uviedla, že odmena za vraždu závisí od mnohých okolností, ale zvyčajne ide o niekoľko desiatok tisíc eur. Lipšic nekomentoval, či je do vraždy zapletený aj Marian Kočner. „Mal neuveriteľné postavenie na Slovensku. Vo väzbe je vďaka konkrétnym poctivým vyšetrovateľom a prokurátorom. Sme v politickej situácii, keď zásah zhora už nie je možný,” dodal.

Polícia odmietla okolnosti prípadu komentovať, na sociálnej sieti sa vyjadrila, že tak urobí, keď to situácia dovolí. Snáď čoskoro sa verejnosť dozvie, aký bol skutočný vzťah medzi štyrmi obvinenými a kam vedú ďalšie nitky.