Priateľ ju požiadal o ruku tým istým prsteňom ako svoju ex: Tá ale zúrila!

Ako uvádza Mirror, 25-ročná žena tomu spočiatku nechcela uveriť, no neskôr konfrontovala svojho snúbenca. Jej snúbenec jej vraj nikdy nevysvetlil ako sa s bývalou priateľkou rozišli. Fotografia bola stará 3 roky. Tvrdil jej, že je paranoidná, že nemá sledovať cudzie účty. Po hádke však nakoniec uznal, že je to rovnaký prsteň, ale nevidel v tom žiaden problém.

"Tiež mi povedal, aby som mu bola vďačná za to, že ma požiadal o ruku, a že by som preňho mala prestať byť taká 'rozmaznaná princezná'. Ženy by mali byť vďačné za to, že dostali taký pekný prsteň."

Keď sa so svojím problémom zdôverila na sociálnych sieťach, sledovatelia jej poradili, že je úplne v práve, ak nechce nosiť jeho prsteň. Označil ju za rozmaznanú a paranoidnú, keď ho iba žiadala o úprimnosť. Preto si má veľmi dobre rozmyslieť, či s takým mužom chce stráviť zvyšok svojho života.

Aj ďalší naliehali, aby si ženy nebrali mužov zo zúfalosti. Nemali by mať problém s komunikáciou aj o histórii ich vzťahov a obchádzať mužov, ktorí klamú ženám priamo do tváre.